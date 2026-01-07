À quelques jours de son déplacement à Geoffroy-Guichard, le Clermont Foot pourrait perdre l’un de ses joueurs les plus prometteurs. Ilhan Fakili, 19 ans, attise les convoitises en Turquie. La Ligue 2 reste toujours autant scruté à l'étranger.

Auteur d’une première moitié de saison très aboutie, Ilhan Fakili s’est imposé comme l’un des hommes forts du Clermont Foot. À 19 ans, l’ailier formé au club compte déjà 18 apparitions en Ligue 2, pour 3 buts et 3 passes décisives. Dernier fait d’armes en date : un but face à Laval, dans une large victoire où il s’est montré décisif.

Une montée en puissance qui n’est pas passée inaperçue. Selon les informations de L’Équipe, Galatasaray et Fenerbahçe ont déjà transmis une offre pour recruter le jeune Français dès cet hiver. Sous contrat jusqu’en 2027, Fakili est représenté par Jorge Mendes, un agent habitué aux dossiers de haut niveau.

Clermont résiste… mais pour combien de temps ?

Les dirigeants auvergnats ne souhaitent pas, pour l’instant, se séparer de leur joueur. Mais dans un contexte économique tendu, la donne pourrait évoluer. Clermont est en difficulté financière, et un transfert dès janvier permettrait au club de renflouer ses caisses tout en évitant un bras de fer dans les prochains mois.

La pression s’intensifie alors que le mercato bat son plein. Et l’ASSE observe sûrement le dossier de près : les Verts reçoivent Clermont le 17 janvier à Geoffroy-Guichard. Un match important dans la course à la montée… et où la présence ou non de Fakili pourrait faire une vraie différence.

L’ASSE pourrait en profiter en Ligue 2

L'incertitude autour de l'avenir de Fakili ne tombe pas si mal pour les Verts. Un départ de l’ailier affaiblirait clairement le potentiel offensif clermontois. Pour Eirik Horneland et son staff, cette donnée n’est pas anodine, alors que l’ASSE cherche à construire une dynamique solide à domicile.

Reste à savoir si Clermont tiendra sa position face aux offres turques. Réponse possible dans les jours à venir, voire juste après le choc du 17 janvier…

Source : L'Équipe