L'ASSE continue de prospecter pour renforcer son entrejeu et l'arrivée d'Áron Csongvai se profile. Pourtant, Ian Cathro a peut-être déjà mis la main sur une solution que personne n'avait vu venir ! Face au FC Biel-Bienne, le nouvel entraîneur stéphanois a repositionné Maxime Bernauer au milieu de terrain. Un choix assumé, qui pourrait ouvrir une nouvelle dimension au Français.

Arrivé le 2 février 2025 sous la forme d'un prêt en provenance du Dinamo Zagreb, Maxime Bernauer s'était rapidement imposé comme un élément important de la défense stéphanoise. Défenseur central de formation, capable de dépanner sur le côté droit (et même à gauche), il avait convaincu Eirik Horneland par sa qualité de relance et sa sérénité balle au pied. Philippe Montanier l'a beaucoup moins utilisé, si ce n'est en fin de saison, du fait d'une blessure qui l'a longtemps éloigné des pelouses la saison dernière.

Ian Cathro, lui, semble voir le joueur autrement.

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Aligné devant la défense lors du premier match de préparation de l'ASSE, Bernauer n'a pas simplement dépanné au milieu. Après la rencontre, l'entraîneur écossais a expliqué ce choix avec beaucoup de conviction. « Je sais qu'il peut jouer en défense, mais son profil est plus proche de celui d'un milieu de terrain à mon sens. » Une déclaration qui laisse penser que cette expérimentation est appelée à durer.

Une première démonstration convaincante pour Bernauer

La première période face à Biel-Bienne a rapidement donné du crédit à cette idée. Positionné dans l'entrejeu, Bernauer a participé au pressing haut voulu par Ian Cathro et s'est montré particulièrement propre dans l'utilisation du ballon.

Le premier but de la rencontre illustre parfaitement ce que le staff attend de lui. Après une récupération dans le camp suisse, le Français a immédiatement joué vers l'avant pour lancer Joshua Duffus, auteur de l'ouverture du score. Une action qui résume son registre : récupérer, orienter et accélérer le jeu en quelques touches.

Ce repositionnement correspond d'ailleurs à son profil statistique. Les données de Data'Scout montrent un joueur qui excelle dans la progression du ballon. Bernauer se situe parmi les meilleurs joueurs de son poste pour les courses progressives (97e centile), les passes progressives (93e), les passes reçues (100e), les interceptions (95e) et la précision de passe (82e). À l'inverse, ses statistiques dans les duels sont moins dominantes que celles d'un défenseur central de référence. Autant d'indices qui renforcent l'idée d'un joueur davantage bâtisseur que stoppeur.

Une nouvelle solution dans l'entrejeu de l'ASSE pour Cathro

Ce repositionnement ne remet évidemment pas en cause le mercato stéphanois. L'arrivée annoncée d'Áron Csongvai répond à un besoin identifié depuis plusieurs semaines, tout comme la piste Jonathan Varane. Mais Ian Cathro semble vouloir diversifier les profils à sa disposition.

Le technicien écossais cherche des joueurs capables d'étouffer l'adversaire à la perte du ballon tout en assurant une première relance propre. Dans ce registre, Bernauer possède des qualités rares au sein de l'effectif. Son intelligence de jeu, sa capacité à casser des lignes par la passe et son calme sous pression correspondent pleinement aux principes aperçus lors de cette première sortie estivale.

Il est évidemment trop tôt pour parler d'un changement définitif. Mais un premier enseignement se dégage déjà de cette préparation. En attendant les prochaines recrues, Ian Cathro a peut-être trouvé, au sein même de son effectif, un nouveau visage pour son milieu de terrain. Une évolution qui pourrait constituer l'une des premières grandes nouveautés tactiques de la saison stéphanoise.