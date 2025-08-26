L’ASSE devait enchaîner à Boulogne-Sur-Mer après son large succès face à Rodez. Le club nous plonge dans la préparation et dans les coulisses de la victoire 1-0 des Verts dans le Pas-de-Calais.

En déplacement à Boulogne pour la 3ᵉ journée de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne avait pour mission de confirmer sa démonstration face à Rodez. Les Verts ont rapidement pris le contrôle du jeu, mais se sont heurtés à un bloc boulonnais bien en place et à un gardien inspiré, Ibrahim Koné, décisif à plusieurs reprises. Très remuant, Zuriko Davitashvili a multiplié les initiatives, que ce soit sur coups de pied arrêtés ou par ses accélérations tranchantes. La plus grosse occasion du premier acte est revenue à Boakye, dont la reprise s’est envolée au-dessus du cadre.

Au retour des vestiaires, les Stéphanois ont accentué leur domination. Cardona a trouvé le poteau, puis les choix offensifs opérés par Eirik Horneland ont apporté un nouveau souffle à l’attaque. La délivrance est finalement venue d’un homme : Davitashvili. Déjà intenable depuis le coup d’envoi, l’ailier géorgien a trouvé la faille d’une frappe sèche dans la surface après un corner bien frappé.

Grâce à ce but, l’ASSE s’impose 1-0 et enchaîne un deuxième succès consécutif. Une victoire certes courte, mais précieuse, qui illustre la capacité des Verts à faire la différence même dans des rencontres fermées, et qui confirme leur excellent départ en championnat.

Bernauer (ASSE) donne de ses nouvelles

Maxime Bernauer la semaine dernière (défenseur de l'ASSE) : « Trois semaines, c’était long quand même. Je n’ai plus de douleurs, je me sens bien. On a respecté le processus ; on aurait peut-être pu aller plus vite, mais la saison est longue. Le but, c’est de ne pas se blesser. C’est bien, on a bien travaillé avec les kinés et Paolo (Gaudino, le préparateur physique). Oui, il faut le faire travailler un peu, Manchester, c’est fini (rires). »