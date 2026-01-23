À l’aube de la 20e journée, la Ligue 2 confirme ce qu’elle laisse entrevoir depuis le début de saison : une grosse intensité, aussi bien dans la lutte pour la montée que dans celle pour le maintien. À mi-parcours, aucun scénario n’est figé, mais chaque rencontre commence à peser dans les dynamiques collectives. L'ASSE, qui se déplace à Reims, pourrait mettre les Champenois à 5 points... ou déchanter ! Tour des stades de cette 20ème journée de Ligue 2 et enjeux !

Leader avec 41 points, Troyes avance à un rythme soutenu, mais sans posséder une marge encore très confortable. Derrière, l’écart reste minime : seulement neuf points séparent le premier du cinquième. Red Star (35 pts), AS Saint-Étienne (34 pts), Dunkerque (33 pts) et Reims (32 pts) restent au contact.

Le choc de cette journée se situe clairement à Delaune, où Reims reçoit Saint-Étienne. Les Rémois affichent l’une des meilleures attaques du championnat (35 buts), à une petite unité des Verts qui eux en ont inscrit 36. De quoi imaginer une rencontre ouverte et riche en buts !

Autre affiche surveillée : Guingamp-Troyes. Guingamp, relancé après un début de saison irrégulier, reste en embuscade (29 pts) et peut profiter de sa solidité offensive, portée par Louis Mafouta, actuel meilleur buteur de Ligue 2 avec 10 réalisations.

Du côté des statistiques individuelles, aucun joueur ne domine outrageusement. Le meilleur ratio buts/match appartient à Tawfik Bentayeb (Troyes), tandis que Zuriko Davitashvili (ASSE) et Keito Nakamura (Reims) restent les atouts principaux de leur équipe.

Derrière l'ASSE et les équipes de tête, les poursuivants refusent de décrocher

Juste derrière le top 5, Le Mans reste pleinement dans le coup. Le duel Le Mans-Dunkerque, programmé lundi, oppose deux équipes aux trajectoires similaires : peu de bruit médiatique, mais une efficacité redoutable. Dunkerque possède d’ailleurs l’une des meilleures différences de buts du championnat (+14), preuve d’un équilibre chirurgical entre une attaque de feu (35 buts) et une défense efficace (21 buts).

Une zone médiane sous tension permanente

Entre la 8e et la 13e place, l’écart est infime. Pau, Annecy, Montpellier, Rodez et Clermont Foot 63 se tiennent en quatre points. De fait, chaque succès permet de regarder vers le haut, chaque faux pas ramène vers le bas.

Les confrontations directes Annecy-Clermont ou Bastia-Montpellier n'auront pas forcément la même saveur. Si Annecy voudra enfoncer les Clermontois qui viennent de subir une défaite à Geoffroy-Guichard, la rencontre entre Montpellier et Bastia sent le souffre.

Les Héraultais veulent reprendre leur marche en avant afin de conserver des chances d'accrocher les places de barragistes. Côté Bastia, on voudra confirmer la récente victoire à Laval pour tenter une remontada compliquée mais largement possible.

Le bas de tableau encore très ouvert

Aux côtés des Bastiais, Amiens et Laval ferment la marche, avec des écarts encore rattrapables. À ce stade, une série positive pourrait suffire à inverser une dynamique. Une série à débuter dès ce week-end pour deux clubs qui se retrouvent dans le Nord. Malheur au vaincu...