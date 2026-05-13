Après une réunion ce dimanche, la commission de discipline s’est à nouveau réunie ce mercredi. L’occasion notamment de prendre une décision après la mise en instruction du dossier concernant Bastia - Le Mans, lors de la dernière journée de Ligue 2. Les différentes décisions de ce mercredi 13 mai 2026.

Samedi soir, l’ASSE n’a officiellement pas encore dit adieu à la montée directe en Ligue 1. Si Le Mans a pourtant doublé la mise en toute fin de match et sécurisé sa victoire en Corse, la partie ne s’est pas terminée.

Le sort de Bastia - Le Mans pas encore acté

Ce second but des manceaux actait alors également la relégation du Sporting en Ligue 3. De quoi provoquer le mécontentement des supporters corses. Certains ont lancé des projectiles et engins pyrotechniques sur la pelouse.

De quoi provoquer l’interruption définitive du match à quelques secondes de son terme. La commission de discipline de la LFP était donc invitée à statuer sur ce dossier qu’elle a placé en instruction dimanche.

Plusieurs scénarios étaient possibles quant au sort de ce match. Cependant, le plus probable restait que la victoire 2-0 du Mans soit entérinée. Les supporters sarthois attendaient tout de même la confirmation officielle de leur montée en Ligue 1.

Les décisions de la LFP de ce 13 mai

Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a statué sur différents dossiers dont le sort deBastia - Le Mans : «

LIGUE 2 BKT

34e journée de Ligue 2 BKT : SC Bastia – Le Mans FC du samedi 9 mai 2026.

Comportement des supporters du SC Bastia : usage et jets d’engins pyrotechniques.

Eu égard à l’urgence et aux circonstances tenant au bon déroulement des compétitions, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé de mettre le dossier en instruction et de statuer sur ce dossier ce jour.

Après lecture du rapport d’instruction, la Commission décide d’entériner définitivement le score acquis sur le terrain au moment de l’interruption définitive de la rencontre (0-2 en faveur du Mans FC).

Par ailleurs, la Commission décide d’infliger au club de Bastia la sanction suivante :

Deux matchs ferme et un match avec sursis à huis-clos du stade Armand Cesari.



La sanction prend effet immédiatement.



EXCLUSIONS



LIGUE 1 MCDONALD’S

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Aron DONNUM (Toulouse FC)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 19 mai 2026.

Matias FERNANDEZ PARDO (LOSC)

Dayann METHALIE (Toulouse FC)

Quinten TIMBER (Olympique de Marseille)

Alexis VOSSAH (Toulouse FC)



LIGUE 2 BKT

Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis

Giovanni HAAG (Red Star FC)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 19 mai 2026.

Bradley DANGER (Red Star FC)

Dominique GUIDI (SC Bastia)

Enzo TCHATO (Montpellier Hérault SC)

Balthazar PIERRET (Red Star FC)

Adrien PINOT (US Boulogne CO)

Christophe VINCENT (SC Bastia)

Harold VOYER (Le Mans FC)

Wilitty YOUNOUSSA (Rodez Aveyron Football)



POLICE DES TERRAINS



LIGUE 2 BKT



33e journée de Ligue 2 BKT : Montpellier Hérault SC – Clermont Foot 63 du samedi 2 mai 2026.

Comportement des supporters du Montpellier Hérault SC : usage d’engins pyrotechniques et jets d’objets.

Fermeture pour deux matchs ferme et un match avec sursis de la tribune Etang de Thau du stade de la Mosson.

Cette sanction s’applique immédiatement."