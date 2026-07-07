Le chantier des gardiens était devenu l'une des priorités du mercato stéphanois. Après le départ de Brice Maubleu et l'échec du dossier Sławomir Abramowicz, l'ASSE touche désormais au but avec l'arrivée imminente de Mamour Ndiaye.

Le scénario aurait pourtant pu être tout autre. Au printemps, l'ASSE avait quasiment bouclé la venue du Polonais Sławomir Abramowicz. En cas de montée en Ligue 1, le gardien du Jagiellonia Białystok devait devenir le nouveau numéro un des Verts, avec Gautier Larsonneur dans un rôle de doublure et Brice Maubleu comme troisième gardien.

La défaite lors du barrage contre Nice a totalement rebattu les cartes. Le dossier Abramowicz s'est refermé. Brice Maubleu a finalement refusé la proposition de prolongation formulée par les dirigeants stéphanois, estimant que le rôle proposé ne correspondait pas à ses ambitions. Son départ vers Pau a laissé Gautier Larsonneur seul gardien expérimenté de l'effectif.

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Depuis plusieurs semaines, Kilmer Sports Ventures travaillait donc activement sur une nouvelle piste.

Mamour Ndiaye arrive dans le Forez

Comme évoqué ces derniers jours, Mamour Ndiaye va bien devenir le nouveau gardien de l'ASSE. Selon Le Progrès, le portier sénégalais doit passer sa visite médicale ce mardi avant de parapher son contrat.

Âgé de 22 ans, le joueur de Sarpsborg sort d'une saison convaincante en première division norvégienne. Très performant dans les sorties aériennes, capable de couvrir beaucoup d'espace derrière sa défense et doté d'un excellent jeu long, il correspond au profil moderne recherché par Ian Cathro.

Lors d'un entretien accordé au média de son club, Ndiaye expliquait d'ailleurs que la concurrence constituait une source de progression : "La compétition est bonne pour tous les joueurs. Elle permet à chacun de devenir meilleur." Un état d'esprit qui devrait parfaitement s'intégrer à la philosophie du staff stéphanois.

Selon Le Progrès, son transfert représenterait un investissement proche du million d'euros. Une somme importante pour un gardien appelé, dans un premier temps, à concurrencer Gautier Larsonneur plutôt qu'à s'imposer immédiatement comme titulaire.

Le recrutement ne devrait pas s'arrêter là. Les dirigeants poursuivent leurs recherches pour renforcer les ailes offensives, tandis que plusieurs cadres pourraient encore quitter le Forez avant la fin du mercato. L'arrivée de Mamour Ndiaye marque néanmoins une nouvelle étape dans la reconstruction de l'effectif stéphanois.