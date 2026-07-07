Larry Tanenbaum, propriétaire de l'AS Saint-Etienne via Kilmer Sports Ventures, a accepté de céder les 25 % qu'il détenait dans Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE). Cette opération de 4,35 milliards de dollars canadiens marque un tournant dans la stratégie de l'homme d'affaires canadien.

Deux ans après le rachat de l'AS Saint-Etienne, Larry Tanenbaum poursuit la réorganisation de ses investissements sportifs. Rogers Communications a annoncé avoir conclu un accord avec Kilmer Sports afin d'acquérir les 25 % que la société détenait encore dans Maple Leaf Sports & Entertainment. La transaction est évaluée à 4,35 milliards de dollars canadiens et doit encore recevoir l'approbation des différentes ligues concernées avant une finalisation attendue au quatrième trimestre 2026. Cette cession met fin à plusieurs décennies de présence de Larry Tanenbaum au capital de l'une des principales structures sportives d'Amérique du Nord, comme l'annonce le média canadien La Presse.

Une page se tourne pour Larry Tanenbaum

Maple Leaf Sports & Entertainment possède plusieurs franchises majeures du sport nord-américain : les Toronto Maple Leafs en NHL, les Toronto Raptors en NBA, le Toronto FC en MLS ainsi que les Toronto Argonauts. Longtemps figure incontournable du sport professionnel canadien, Larry Tanenbaum choisit aujourd'hui de sortir du capital de cette organisation. Kilmer Sports conserve toutefois une présence importante dans le secteur. Le groupe est notamment propriétaire du Toronto Tempo, nouvelle franchise de WNBA, et est récemment devenu le premier investisseur canadien de la Ligue professionnelle de hockey féminin.

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Quel impact pour l'AS Saint-Etienne ?

À ce stade, rien ne permet d'établir un lien entre cette vente et les projets de Larry Tanenbaum à l'AS Saint-Etienne. Cette opération confirme toutefois sa volonté de redessiner son portefeuille d'investissements sportifs. Les liquidités dégagées sont importantes, même si elles reviennent à Kilmer Sports dans le cadre de cette transaction. Depuis son arrivée à la tête du club stéphanois, le dirigeant canadien a affiché son ambition de construire un projet durable. Cette vente pourrait alimenter les interrogations sur les futures orientations du groupe, sans qu'aucune annonce n'ait été faite concernant un éventuel réinvestissement en faveur de l'ASSE. Les prochains mois permettront peut-être d'en savoir davantage sur la stratégie globale de Kilmer Sports.