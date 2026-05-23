Comme chaque saison, l'ASSE doit se séparer de plusieurs joueurs issus de son centre de formation. L'un d'entre eux vient de confirmer son départ sur ses réseaux sociaux.

Nous vous l'annoncions il y a deux semaines : Karim Cissé quitte le Forez. Comme 18 autres joueurs formés au club, le milieu offensif n'a pas été prolongé. Sous contrat professionnel, il était redescendu en réserve cette saison après un prêt mitigé du côté d'Annecy durant l'exercice 2024-2025. Pour rappel, il avait également effectué 8 apparitions sous Laurent Batlles en Ligue 2.

Un beau message d'adieu à l'ASSE

Sur Instagram, le joueur s'est exprimé à travers un texte touchant : "Il y a 6 ans, j’arrivais à @asseofficiel avec beaucoup de rêves et d’espoir. Quitter son pays, sa famille et commencer une nouvelle vie loin des siens n’est jamais facile, mais dès mes premiers jours ici, j’ai compris que ce club était bien plus qu’un club. Les débuts n’ont pas été simples, notamment avec des problèmes administratifs qui m’ont longtemps empêché de jouer. Malgré cela, le club ne m’a jamais laissé tomber. On m’a accompagné, soutenu et aidé à grandir autant sur le plan humain que sportif.

Puis il y a eu ce moment que je n’oublierai jamais : signer mon premier contrat professionnel avec le club qui m’a formé et porter ce maillot à Geoffroy-Guichard devant un public exceptionnel. Ce sont des moments que je n’oublierai jamais.

Le peuple vert est unique. Votre passion, votre fidélité et l’amour que vous portez à ce club rendent l’ASSE différente. Jouer devant vous restera un souvenir gravé à vie.

Je tiens à remercier tous les coachs, éducateurs, staffs, dirigeants, salariés et coéquipiers que j’ai rencontrés durant ces 6 années. Merci pour votre confiance et pour tout ce que vous m’avez apporté.

Aujourd’hui, une nouvelle aventure commence pour moi, mais l’AS Saint-Étienne gardera toujours une place spéciale dans mon cœur.

Merci pour tout 💚

Karim Cissé"