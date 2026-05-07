L’ASSE accélère la construction de son effectif pour la saison prochaine. Le club a pris des décisions fortes concernant plusieurs joueurs sous contrat professionnel.

En coulisses, le mercato a déjà débuté du côté de Saint-Étienne. Si les regards sont souvent tournés vers les recrues potentielles, le travail interne est tout aussi important. La direction sportive affine son groupe et tranche dans certains dossiers sensibles. Cette semaine, deux décisions ont particulièrement retenu l’attention : celles concernant Jules Mouton et Karim Cissé.

Formé au club, Jules Mouton faisait partie des profils sur lequel il fallait trancher. Capitaine de l’équipe réserve cette saison, il s’est imposé comme une pièce maîtresse du système de Sylvain Gibert. Travailleur, régulier, impliqué, il cochait de nombreuses cases. Sa progression lui avait même permis de s’entraîner régulièrement avec le groupe professionnel dirigé par Philippe Montanier. Une exposition qui laissait penser à une possible intégration à moyen terme.

Mais la réalité du haut niveau est implacable. Malgré ce parcours solide, le milieu de terrain ne sera pas conservé. À 21 ans, après plus de dix années passées au club, il arrive au bout de son aventure stéphanoise. Son contrat professionnel, signé pour une saison en juin dernier, ne sera pas renouvelé. Une décision difficile, mais révélatrice des exigences actuelles.

ASSE : Mouton, un symbole de la formation

Le cas Jules Mouton illustre parfaitement les enjeux de la formation à l’ASSE. Arrivé à l’âge de 10 ans, il a gravi toutes les étapes du centre de formation. Leader naturel, il avait été désigné capitaine de la réserve, preuve de la confiance placée en lui.

Sur le terrain, il apportait équilibre et intelligence de jeu. En dehors, son attitude irréprochable en faisait un exemple pour les plus jeunes. Son lien familial avec Louis Mouton, joueur bien connu des supporters, renforçait encore son ancrage dans le club.

Malgré cela, le cap du très haut niveau reste difficile à franchir. L’ASSE a fait le choix de ne pas lui offrir de prolongation. Une décision qui ne remet pas en cause ses qualités, mais qui s’inscrit dans une logique de concurrence accrue et de restructuration de l’effectif.

ASSE : Karim Cissé, un potentiel freiné

Dans le même temps, Karim Cissé voit lui aussi son aventure s’arrêter. L’attaquant guinéen, né en 2004, ne sera pas prolongé par le club. Arrivé avec des attentes, il n’a jamais réellement pu enchaîner sur la durée.

La faute notamment à des blessures récurrentes qui ont freiné sa progression. Malgré ces obstacles, il a tout de même disputé 20 matchs de Ligue 2 sur les trois dernières saisons, entre l’ASSE et son prêt à Annecy. Des apparitions qui ont montré par séquences ses qualités, sans toutefois lui permettre de s’installer durablement.

Son profil continue néanmoins d’attirer. Selon plusieurs rumeurs, des clubs grecs suivent de près sa situation. Une opportunité intéressante pour rebondir dans un environnement différent et relancer sa carrière.

Un tri assumé avant le mercato

Ces deux départs ne sont pas anodins. Ils traduisent une stratégie claire de la part du club. L’ASSE souhaite resserrer son groupe et faire des choix forts en amont du mercato estival.

Le travail de reconstruction passe aussi par ces décisions. Libérer des places, alléger la masse salariale et offrir des opportunités à d’autres profils. Le centre de formation reste une priorité, mais tous ne peuvent pas franchir la dernière marche.

Dans ce contexte, chaque dossier est étudié avec précision. Les dirigeants veulent bâtir un effectif capable de répondre aux ambitions du club. Cela implique forcément des choix difficiles.