Cette semaine, l’ASSE a effectué son 1er stage de préparation avant de retrouver ses supporters à Andrézieux pour leur premier match de préparation, retour sur les 4 faits marquants de cette semaine.

Il ne reste plus qu’un mois avant le retour à la compétition désormais pour les hommes d’Eirik Horneland. Le 9 août à 20h, les Verts retrouveront la Ligue 2 à Laval. La préparation stéphanoise s’est intensifiée cette semaine.

Un stage rythmé pour l’ASSE

Le Stage au Chambon-Sur-Lignon est l’occasion de se retrouver tous ensemble pendant 1 semaine. Le groupe stéphanois a pu renforcer sa cohésion sous le rythme des séances d’entraînement mais aussi des activités proposées par le Staff.

L’occasion aussi pour les supporters de Haute-Loire de pouvoir être au plus près du groupe pendant les séances collectives, toutes ouvertes au public cette semaine. Les Verts sont maintenant de retour à l’Étrat pour 10 jours avant un départ pour Aix-Les-Bains.

Un départ en attaque

En début de semaine, Ibrahim Sissoko a quitté l’AS Saint-Étienne pour rejoindre le VfL Bochum en Bundesliga 2. Arrivé en 2023, l’attaquant malien avait été un acteur majeur de la montée en Ligue 1 avec 12 buts en Ligue 2.

Mais sa deuxième saison fut compliquée : écarté des plans d’Eirik Horneland depuis janvier 2025, il n’a joué que 17 minutes en phase retour. Avec la confirmation de Lucas Stassin et Djyllian N’Guessan, son départ était attendu. Libéré de son contrat lundi, le départ de Sissoko allège la masse salariale des Verts. Il libère une place en attaque pour renforcer l’effectif ou favoriser l’éclosion d’un jeune.

Bouchouari out pour plusieurs semaines ?

Benjamin Bouchouari a souffert d’une blessure au dos en avril 2025, l’éloignant des terrains pendant 20 jours et trois matchs, dont le derby contre l’OL. Début mai, il a repris l’entraînement et a réintégré le groupe pour le match contre Reims. Si on pouvait penser que sa blessure était derrière lui, ce n’est pas le cas…

Cette semaine, le marocain n’est pas parti avec le reste du groupe au Chambon-Sur- Lignon. Eirik Horneland s’est exprimé à ce sujet cette semaine et pense que son milieu "sera absent pendant 1 moment". À nouveau touché au dos, Benjamin Bouchouari devrait prendre le temps de soigner une blessure qui ne le laché pas depuis décembre 2024.

L’ASSE remporte son 1er match mais perd un attaquant

Ce samedi, l’ASSE disputait son 1er match de préparation face à l’Étoile Carouge. Les Verts ont affiché une grosse intensité dès le coup d’envoi face à Carouge, multipliant les occasions (Tardieu, Cardona, Old) sans concrétiser. Malgré leur domination, ils concèdent l’ouverture du score à la 42ᵉ minute. Ben Old égalise juste avant la pause (45′). En seconde période après un remaniement de l’équipe l’ASSE accélère : Fomba donne l’avantage (54′) avant que Davitashvili ne creuse l’écart (59′).

Les Stéphanois gèrent ensuite leur avance, manquant de peu le 4ᵉ but à plusieurs reprises. Score final : 3-1, une prestation rassurante malgré des imprécisions et la blessure de N’Guessan (ischio). Le jeune attaquant formé au club est sorti en fin de première période. L’attaquant de l’ASSE s’est arrêté net en allant presser son adversaire. La douleur a l’arrière de sa cuisse droite la contraint à céder sa place…

L’ASSE frappe fort sur le mercato

Ce dimanche, après quelques jours d’accalmie sur le plan des arrivées, l’ASSE s’apprête à frapper un grand coup. Chico Lamba, qui s’avère être pour certains le meilleur défenseur de l’Euro Espoirs 2025, va être stéphanois prochainement.

Le portugais, appartenant à Arouca, a passé l’étape de la visite médicale ce week-end et va très prochainement être officialisé comme nouvelle recrue du club ligérien. Comme révélé par Foot Mercato, le transfert devrait coûter environ 6 millions d’euros au club stéphanois.