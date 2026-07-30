Sochaux. Bonal plein à craquer, une pelouse cramée par la canicule, et un promu sochalien qui affiche déjà complet avant même le coup d'envoi : voici ce qui attend l'ASSE le 8 août pour l'ouverture de la saison de Ligue 2.

Sochaux annonce un Bonal quasi plein pour recevoir les Verts

L'accueil promet d'être bouillant. Interrogé par L'Est Républicain, le président sochalien Clément Calvez se félicite d'une campagne d'abonnements hors normes avant la réception de l'ASSE : « C'est un vrai succès et même au-delà de nos espérances. On va se rapprocher des 8 000 abonnés grand public ». En intégrant les abonnements entreprises et VIP, le club franc-comtois dépasse même les 9 000 abonnés, contre 5 200 la saison passée. De quoi promettre une ambiance de folie pour ce choc d'ouverture, samedi 8 août à 20h45.

Calvez précise que les jauges seront systématiquement conséquentes, invitations et ventes ponctuelles comprises, jamais sous les 11 000 spectateurs selon lui. Un Bonal à guichets quasi fermés pour cueillir des Verts qui restent, aux yeux du président lui-même, le « mastodonte » de ce début de Ligue 2.

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Un Fan Day avant la reprise, une pelouse fragilisée par la canicule

Avant ce rendez-vous très attendu, Sochaux organise un événement fédérateur ce samedi contre Auxerre, dernier test avant la reprise. Calvez détaille : « C'est l'occasion de regrouper tous les abonnés et sympathisants lors d'une journée sympa. C'est beaucoup pratiqué en Allemagne ». Sur l'état du terrain, le président reconnaît une pelouse mise à mal par les restrictions d'eau liées à la chaleur : « Si on n'arrose pas, il devient un bac à sable... Malgré tout, la chaleur fait que l'herbe a du mal à repousser et Bonal aujourd'hui n'est pas très dense ». Une pelouse annoncée praticable pour le 8 août, mais potentiellement moins généreuse que d'habitude pour la réception des Stéphanois.

Sochaux : Un mercato sochalien réduit à un seul dossier

Sur le plan des mouvements, rien de spectaculaire à prévoir côté promu avant ce premier duel. Depuis le départ de l'attaquant Aymen Boutoutaou au Steaua Bucarest, Calvez assure ne travailler que sur ce seul remplacement : « C'est le seul sujet en cours, et une fois qu'on aura fait ça, les choses seront bouclées. Pour le moment, il n'y a pas de départ prévu ». L'ASSE affrontera donc un effectif sochalien globalement stable, porté par un engouement populaire qui n'a, lui, rien d'anecdotique.

Un test grandeur nature pour lancer la saison

Reste que l'ambiance et les chiffres d'abonnements ne feront pas le match à la place des joueurs. Pour l'ASSE, ce déplacement à Bonal sera surtout l'occasion de vérifier, dès la première journée, la capacité du groupe de Cathro à gérer la pression d'un promu porté par son public et une salle annoncée bouillante dès le coup d'envoi.