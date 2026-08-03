L'ASSE s'intéresse à Camilo Mena, l'ailier colombien du Lechia Gdańsk. Auteur d'une saison remarquée en Ekstraklasa, le joueur de 23 ans pourrait profiter de la relégation de son club pour relever un nouveau défi. Saint-Étienne n'est toutefois pas seul sur le dossier puisque les Glasgow Rangers et Palmeiras surveillent également sa situation.

Le chantier offensif de l'ASSE se poursuit. Les dirigeants stéphanois multiplient les pistes afin d'apporter davantage de vitesse, de percussion et d'efficacité dans le dernier tiers du terrain. Parmi les profils étudiés figure celui de Camilo Mena, un offensif colombien qui évolue actuellement au Lechia Gdańsk.

Sous contrat jusqu'en juin 2028, le joueur est estimé à environ 4 millions d'euros. Un montant important, mais qui pourrait être revu à la baisse après la relégation du club polonais en deuxième division à l'issue de la saison 2025-2026.

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Le contexte semble donc favorable à un départ. D'autant plus que l'ancien international colombien espoir sort de l'exercice le plus abouti de sa carrière.

Camilo Mena, un profil explosif pour l'ASSE

Les chiffres de Camilo Mena parlent en sa faveur. En 31 rencontres disputées dans l'élite polonaise, le Colombien a inscrit cinq buts et délivré sept passes décisives.

Mais les statistiques brutes ne racontent qu'une partie de l'histoire. Les données fournies par Data'Scout mettent en évidence un joueur particulièrement performant dans plusieurs secteurs du jeu.

Les indicateurs révèlent notamment qu'il se situe au-dessus de 85 % des ailiers du championnat polonais dans plusieurs catégories. Ses centres réussis, sa capacité à éliminer son adversaire direct et sa faculté à provoquer des fautes attirent particulièrement l'attention.

Autre point intéressant, sa vitesse maximale a obtenu la note maximale sur l'échelle de référence utilisée par Data'Scout. Une caractéristique qui correspond parfaitement au football direct et vertical recherché par Ian Cathro.

Une compatibilité évidente avec le jeu stéphanois

Selon la projection réalisée par Data'Scout, Camilo Mena représenterait un « recrutement cohérent » pour Saint-Étienne, avec un indice de compatibilité de 81 sur 100.

Les analystes estiment que son niveau actuel lui permettrait de renforcer immédiatement l'effectif stéphanois. Son profil se rapprocherait notamment de celui d'Irvin Cardona, sans en être une copie conforme.

Le rapport souligne également que le style de jeu du Lechia Gdańsk se rapproche de celui pratiqué par les Verts. Son adaptation pourrait donc être facilitée.

Mesurant 1,75 mètre, le Colombien compense son gabarit par sa vivacité, sa puissance dans les premiers appuis et sa capacité à multiplier les accélérations.

Ses points faibles existent néanmoins. Les données indiquent qu'il parcourt relativement peu de distance au cours d'un match et que son activité à haute intensité demeure perfectible.

Une concurrence déjà très relevée

L'ASSE devra toutefois se montrer convaincante. Les Glasgow Rangers suivent attentivement le joueur, tout comme Palmeiras, l'un des plus grands clubs d'Amérique du Sud.

La présence de ces deux prétendants pourrait rapidement faire grimper les enchères. Malgré tout, la situation sportive du Lechia Gdańsk pourrait accélérer les discussions dans les prochaines semaines.

Reste désormais à savoir si l'ASSE parviendra à transformer cette piste prometteuse en véritable opportunité de marché.