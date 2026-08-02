L'ASSE a bouclé sa préparation estivale par un succès spectaculaire face à Venise (4-3) ce samedi à Divonne. Mais un détail a particulièrement retenu l'attention des supporters stéphanois : l'absence totale d'Irvin Cardona. Un choix qui a rapidement suscité des interrogations, avant que le mystère ne soit levé.

L'AS Saint-Étienne a offert du spectacle pour son ultime rendez-vous amical de l'été. Face à Venise, les Verts ont affiché de belles séquences offensives, validant ainsi une préparation encourageante avant la reprise du championnat. Pourtant, un élément a immédiatement interpellé les observateurs : Irvin Cardona ne figurait pas dans le onze de départ.

Plus surprenant encore, l'attaquant stéphanois n'est jamais entré en jeu au cours de la rencontre. De quoi alimenter de nombreuses interrogations à quelques jours du coup d'envoi de la saison de Ligue 2.

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Irvin Cardona préservé avant Sochaux

L'explication se veut finalement rassurante. L'attaquant de l'ASSE a été laissé au repos en raison d'une maladie. Le staff d'Ian Cathro a préféré ne prendre aucun risque avant les prochaines échéances.

Cette décision s'inscrit dans une logique de gestion de l'effectif. Alors que le championnat approche à grands pas, l'objectif est désormais de permettre à chaque joueur d'aborder la reprise dans les meilleures conditions possibles.

L'absence de l'ancien Brestois n'a donc aucun lien avec un éventuel problème physique plus important. Le joueur a simplement été ménagé afin d'éviter toute complication.

L'ASSE pourra compter sur un atout majeur

Cette nouvelle a de quoi rassurer les supporters stéphanois. Irvin Cardona devrait en effet être en mesure de tenir sa place lors de la première journée de Ligue 2 face à Sochaux.

Son retour représente une excellente nouvelle pour Ian Cathro, qui pourra compter sur une arme offensive supplémentaire. Grâce à sa mobilité, sa vitesse et sa capacité à prendre la profondeur, l'attaquant fait partie des éléments susceptibles d'apporter un véritable plus dans le dispositif stéphanois.

À l'approche de la reprise, l'ASSE récupère donc l'un de ses joueurs les plus attendus. Une bonne nouvelle qui vient conclure une préparation estivale globalement positive et qui offre davantage de solutions au staff ligérien.

Les Verts peuvent désormais se tourner vers l'échéance la plus importante de ce début de saison : le déplacement à Sochaux, avec l'ambition de débuter l'exercice 2026-2027 de la meilleure des manières.