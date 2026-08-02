À six jours de la reprise du championnat, les clubs de Ligue 2 ont disputé leurs dernières rencontres de préparation. Nantes et l'ASSE ont terminé sur des victoires prolifiques en buts, Reims a conclu son été par un succès en Belgique, tandis que Metz et Pau ont connu une dernière sortie plus difficile. Voici le bilan de la semaine, accompagné de l'ensemble des scores et des buteurs.

La dernière semaine de préparation des équipes de Ligue 2 n'a pas permis de bousculer la hiérarchie des favoris avant le lancement de la Ligue 2, mais elle a livré quelques indications. L'ASSE a d'abord dominé une équipe remaniée de Lausanne (4-0), avant de battre Venise au terme d'un match ouvert à Divonne-les-Bains (4-3). Jakob Breum a encore marqué à trois reprises sur ces deux rencontres, tandis que Lucas Stassin et Adam Baallal ont trouvé le chemin des filets contre le promu italien. Les Verts terminent ainsi leur été par deux succès après un nul et deux défaites lors de leurs trois premières sorties. Le contenu offensif s'est amélioré, même si les trois buts encaissés face à Venise ont rappelé que plusieurs équilibres restent à trouver avant le déplacement à Sochaux.

Nantes se rassure, Reims et Montpellier gagnent

Le FC Nantes a signé le score le plus large de cette fin de semaine. Menés dès la neuvième minute par Al-Wakrah, les Canaris ont renversé la rencontre pour s'imposer 5-1. Bahmed Deuff a inscrit un triplé, Killian Corredor a ouvert son compteur sous ses nouvelles couleurs et Johan Lepenant a participé au dernier but nantais. Cette victoire vient effacer des sorties plus ternes contre Lorient, La Roche-sur-Yon et Le Mans, sans suffire à effacer toutes les interrogations apparues durant l'été.

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Reims, l'un des favoris de cette Ligue 2, a également conclu sa préparation par une victoire. Les Champenois se sont imposés à Courtrai (2-1) grâce à Sylla et Sambou Soumano, après avoir concédé l'ouverture du score. Montpellier a dominé Rodez (4-2), dans une rencontre qui confirme la capacité offensive des Héraultais mais aussi leur tendance à concéder des occasions. Nancy a disputé deux rencontres le même jour : un nul sans but contre Épinal le matin, puis un 2-2 face à Dijon. Brandon Bokangu et Ilyes Housni ont marqué pour l'ASNL, tandis que Jordan Marié et Julien Dong ont répondu pour le DFCO.

Metz cale, Grenoble encore battu

Le FC Metz a terminé sa préparation par une défaite face à Kaiserslautern (1-3), au terme d'une rencontre organisée en trois périodes de 45 minutes. Adam Marchal a réduit l'écart dans les dernières minutes, après les buts allemands de Skyttä, Berisha et Şahin. Les Grenats avaient pourtant affiché de bonnes dispositions lors de leurs précédentes sorties, notamment contre Sochaux et le Fortuna Sittard.

Grenoble n'a pas davantage rassuré avant la reprise du championnat de Ligue 2. Le GF38 a d'abord fait match nul contre Clermont (1-1), avec un but de Matthéo Xantippe et une égalisation de Yoann Salmier. Une seconde équipe grenobloise s'est ensuite inclinée contre Andrézieux-Bouthéon (3-2). Pau a perdu face au Real Unión (1-2), tandis que Dunkerque et Malines se sont quittés sans but. Guingamp a obtenu un nul spectaculaire à Brest (3-3), avec une animation offensive efficace mais plusieurs erreurs défensives qui ont plombé la rencontre des Rouge et Noir.

Ces résultats ne préjugent pas de la saison à venir. Les charges de travail, les rotations et la qualité des adversaires variaient fortement d'un club à l'autre. Ils permettent néanmoins de situer l'état de forme des équipes à quelques jours de la première journée. Nantes et Saint-Étienne finissent avec de l'efficacité devant le but. Reims et Montpellier avancent avec des repères. Metz, Grenoble et Pau devront rapidement tourner la page de leur dernière sortie estivale.

Les résultats de la semaine des clubs de Ligue 2