Après trois journées, plusieurs joueurs de l’ASSE ont déjà écopé d’avertissements. Avec la nouvelle règle disciplinaire mise en place pour la saison 2025-2026, ces sanctions prennent une importance particulière.

L’AS Saint-Étienne n’a pas échappé aux cartons en ce début de saison. Le milieu de terrain Annan est déjà le plus sanctionné avec 2 avertissements. Derrière lui, Stassin, Ferreira et Moueffek ont chacun reçu un carton jaune.

Les premiers avertissements tombent à l’ASSE

Cette accumulation rapide illustre une certaine intensité – parfois trop – dans le jeu stéphanois. Et si l’an dernier ce type de situation pouvait être mieux géré dans le temps, la donne change complètement en 2025-2026.

Avec seulement 5 avertissements, l'ASSE est aujourd'hui la treizième équipe la moins sanctionnée. Loin derrière Annecy et Le Mans qui ont déjà récolté 10 cartons jaunes.

Avec 41 fautes commises, les Verts restent dans la moyenne. Nancy étant pour l'heure l'équipe qui a commis le plus de fautes : 55 en trois rencontres.

Nouvelle règle : 5 cartons jaunes = 1 match de suspension

Depuis le début de cette saison, la LFP a modifié le règlement disciplinaire. Tout joueur cumulant 5 cartons jaunes sera automatiquement suspendu pour le match suivant, quelle que soit la période sur laquelle ces avertissements sont récoltés.

Fini donc l’ancienne règle qui prenait en compte une limite de 10 matchs pour déclencher la suspension. Cette simplification rapproche la France des pratiques déjà appliquées en Angleterre ou en Espagne.

L’ASSE face au défi disciplinaire

Si Annan continue sur ce rythme, il pourrait rapidement manquer un match clé. Idem pour des joueurs comme Moueffek, régulièrement impliqués dans les duels au milieu de terrain. La gestion des avertissements devient donc un véritable enjeu stratégique pour Eirik Horneland.

L’ASSE devra conjuguer intensité et discipline pour rester compétitive. Une mission d’autant plus importante que chaque absence liée à une suspension pourrait peser lourd dans la course au maintien… ou mieux, dans la quête du haut de tableau.

