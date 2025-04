Avant d’inscrire son neuvième but sous le maillot vert face au PSG, Lucas Stassin s’est confié au quotidien belge La DH Les Sports+. L’attaquant stéphanois est revenu sur son parcours, ses ambitions et l’importance du sprint final dans la lutte pour le maintien.

Convoqué par Gill Swerts avec les Diablotins, Lucas Stassin a finalement décidé de faire l’impasse sur la dernière trêve internationale. Un choix mûrement réfléchi : "J'ai joué quasiment tous les matchs de Saint-Étienne depuis janvier. C'était mieux pour moi de me reposer, de voir ma famille et de repartir à fond pour le sprint final." Un repos bien mérité, qui lui a permis de recharger les batteries avant une fin de saison déterminante pour l’ASSE.

Une première présélection encourageante pour Stassin

L’attaquant belge a également été présélectionné par Rudi Garcia pour la sélection A. Une reconnaissance de ses progrès : "Forcément, ça veut dire que je suis en train de grandir et de m’améliorer. C’est un bon signe." S’il n’a pas été retenu pour les matchs de mars, Stassin garde espoir : "C'était sa première sélection, il a fait ses choix. On verra la suite en juin."

Un espoir de conserver la victoire contre Montpellier

Juste avant la trêve, l’ASSE menait 2-0 à Montpellier avant que le match ne soit arrêté en raison d’incidents en tribunes. Un scénario frustrant pour Stassin : "On pensait que le match allait reprendre après 10 minutes, mais il a été arrêté définitivement. J’espère qu’on gardera la victoire parce que ce sont trois points précieux." Une décision attendue le 2 avril, qui pourrait peser lourd dans la course au maintien.

Un nouveau style de jeu qui lui correspond

Depuis l’arrivée du coach Horneland, Stassin s’illustre davantage grâce à un style de jeu plus agressif : "On va chercher l’adversaire très haut. Ça me permet d'être beaucoup plus vite dans le rectangle adverse quand on récupère le ballon." Se qualifiant lui-même de "renard", il s’adapte parfaitement à ce système offensif.

La pression du maintien et du prix du transfert

Avec un transfert estimé à 10 M€, l’un des plus importants de l’histoire du club, l’attaquant ne se laisse pas submerger : "Il y a toujours cette étiquette de plus gros transfert du club, 10 M€. Mais j'essaie de ne pas me mettre la pression. Il ne faut pas oublier que je suis jeune, je n'ai que 20 ans. L'ASSE m'a acheté très cher. Mais c'est aussi parce que le club a mis sa confiance en moi et que je suis jeune. Je sais que je dois encore montrer de quoi je suis capable. Parfois, les gens ont tendance à oublier que je suis encore jeune et ils ne se focalisent que sur la valeur marchande."

Quant à la lutte pour le maintien, il reste lucide : "La peur de la relégation ? C'est un grand mot parce que ça fait partie du métier. Mais c'est sûr que la question est là, forcément. On fait quand même attention à notre position et on nous en parle. Mais on fait avec. On travaille tous les jours pour essayer de sauver le club. Il reste huit finales et on va devoir les jouer à fond."

Stassin prend position pour les Ultras

Conscient de l’importance historique des groupes de supporters stéphanois, Stassin s’inquiète des menaces de dissolution des Magic Fans et des Green Angels : "Si les autorités prennent cette décision, ça va faire polémique. Il faut les garder. C’est une idée très mauvaise pour le football en général." Attaché à l’histoire du club et à son ambiance unique, il espère que les Verts pourront compter sur leurs fervents supporters jusqu’au bout.

Lucas Stassin se prépare donc à un sprint final haletant avec un seul objectif en tête : assurer le maintien de l’AS Saint-Étienne en Ligue 1.