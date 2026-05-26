L’AS Saint-Étienne poursuit son travail de détection à travers toute la France. Cette fois, c’est du côté du RC Joinville que les recruteurs stéphanois ont trouvé leur bonheur. Le club francilien a annoncé l’arrivée prochaine de Rassel Amari à l’ASSE dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

L’ASSE continue de miser sur l’avenir. Le RC Joinville a officialisé sur ses réseaux sociaux la signature du jeune Rassel Amari chez les Verts. L’ailier de la génération 2013 rejoindra le centre de formation stéphanois à partir de juillet 2028. Un nouveau pari sur un profil prometteur venu de la région parisienne.

Arrivé au RC Joinville en U11 après des débuts à l’ES Vitry, le jeune ailier évolue depuis trois saisons sous les couleurs joinvillaises. Selon son club, il possède de « vraies qualités techniques et de percussion ». Des caractéristiques qui ont visiblement séduit les observateurs stéphanois.

L’ASSE continue son recrutement chez les jeunes talents

Depuis plusieurs années, l’ASSE cherche à renforcer son centre de formation avec des profils détectés très tôt. Le dossier Rassel Amari confirme cette stratégie. Le joueur intégrera officiellement le club en juillet 2028 pour un cycle de trois saisons au sein de la formation stéphanoise.

D’ici là, le jeune joueur restera en région parisienne afin de poursuivre sa progression. Une méthode désormais classique pour les clubs professionnels qui sécurisent très tôt les meilleurs profils avant leur entrée officielle en centre de formation.

Le club se félicite également de voir un sixième joueur de sa génération 2013 rejoindre les Verts. Avant Rassel Amari, Adam Karraoui, Shawn Bangoura, Diadie Fofana, Iban Zozo Prost et Omar Fellice avaient déjà signé en faveur de l’ASSE.

Une génération 2013 très suivie

À Saint-Étienne, le recrutement précoce de jeunes talents reste néanmoins un axe fort du projet sportif. Dans un contexte économique délicat, le développement interne et la valorisation des jeunes joueurs représentent plus que jamais une priorité pour le club.

L’arrivée future de Rassel Amari illustre cette volonté de préparer l’avenir avec des profils à fort potentiel. Reste désormais au jeune ailier à confirmer toutes les promesses aperçues depuis plusieurs saisons en région parisienne.