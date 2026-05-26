L’ASSE défie Nice ce mardi soir, pour le match aller des barrages. À la veille de la rencontre, Julien Le Cardinal s’est présenté en conférence de presse ce lundi midi. L'ancien brestois a évoqué sa forme physique. Extraits.

Julien Le Cardinal (joueur de l’ASSE) : “On ne s’est pas arrêtés. Deux jours après le match contre Rodez, on a repris l’entraînement. Il faut bien se préparer, rester focus sur notre objectif et pas tomber dans une sorte de suffisance ou autres… durant ces dix jours de préparation. Il faut rester mobilisés, bien s'entraîner et je pense que c'est ce qu'on a fait pendant ces dix jours.

Pour moi, l’équipe qui est à domicile doit prendre le match à son compte. Il va falloir montrer beaucoup de détermination, beaucoup d'énergie. Contre ces équipes là, si on n'en met pas, ça va être très, très compliqué. À partir du moment où on met beaucoup de détermination et beaucoup d'énergie, le reste, normalement, ça devrait bien se passer. "

Pour Julien Le Cardinal, c'est à l'ASSE de prendre le match à son compte ce mardi.

Le Cardinal (ASSE) : "s'il y en a un qui fait les choses à moitié, je saurai lui dire"

Le défenseur de l'ASSE rassure sur sa forme

Julien Le Cardinal (joueur de l’ASSE) : “C’est la dernière ligne droite. On m'a un peu géré sur les derniers matchs parce que je souhaitais être là pour les barrages. Du coup, on a fait attention aussi. La physionomie du match contre Amiens a été propice à ce que je puisse sortir assez tôt. Contre Rodez après ça a été un peu plus compliqué pour moi vers la fin. Là j'ai eu pas mal de jours de récupération. Parce qu’on a eu plus de temps entre les deux matchs. Donc, ça va très bien. Pour demain, je pense avoir 90 minutes dans les jambes.

C'était plus de la précaution, parce qu'on ne savait pas comment ça allait se passer après. Il y avait beaucoup de fatigue, donc avec le coach on a pris la décision de me faire sortir et de ramener du sang frais sur le terrain."