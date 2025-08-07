Alors que le championnat de Ligue 2 débute dans deux jours, l’ASSE intensifie ses mouvements sur le marché des transferts. Après une première vague d’arrivées, le club s’attaque enfin à sa priorité estivale : les postes de latéraux. Et ce n'est pas tout.

Depuis le mois de juin, l’AS Saint-Étienne a déjà connu un mercato bien animé. Le club a débuté par sécuriser deux éléments clés de la saison passée : Irvin Cardona et Maxime Bernauer, tous deux conservés grâce à leurs options d’achat. Les premières arrivées n’ont pas tardé : Mahmoud Jaber et Lassana Traoré ont renforcé l’entrejeu, suivis par le défenseur portugais Chico Lamba, débarqué d’Arouca.

Mais le véritable chantier concernait les couloirs défensifs. Faute de solutions convaincantes la saison dernière, le staff avait ciblé en priorité le recrutement de latéraux performants. Il aura fallu patienter, mais cette semaine, le chantier a véritablement été lancé.

Ferreira et Annan pour sécuriser les ailes

La première officialisation est intervenue ce mardi avec l’arrivée de João Ferreira, latéral droit portugais. Montant estimé de l’opération : 3 millions d’euros, auxquels s’ajoutent des bonus et un pourcentage à la revente en faveur de Benfica.

Mais le club ne s’arrête pas là. Sauf retournement de situation, Ebenezer Annan, latéral gauche international ghanéen, devrait être officialisé dans les prochaines heures. Son transfert s’élèverait à plus de 2 millions d’euros.

Stojković, le paris de l'ASSE !

Autre cible venue de Belgrade : Strahinja Stojković, latéral droit serbe de 18 ans, considéré comme un des plus grands espoirs du club. S’il n’a disputé que quelques matchs avec l’équipe première, il est dans le viseur de plusieurs clubs européens. Saint-Étienne aurait devancé Brighton et Leverkusen pour s’attacher ses services. Le transfert pourrait avoisiner les 5 millions d’euros bonus compris. En interne, on nous dit être très confiant concernant son arrivée. Il serait même attendu dans les jours à venir. Pour l'heure, prudence.

D’autres dossiers en suspens chez les Verts

L'ASSE attend toujours de pouvoir finaliser l’arrivée de Joshua Duffus, dont le transfert est temporairement bloqué par des démarches administratives liées au Brexit. Le joueur est toutefois déjà intégré au projet puisqu'il s'entraine depuis plusieurs semaines avec l'ASSE.

Côté départs, plusieurs mouvements sont à noter : Pierre Cornud, Darling Bladi, Lamine Fomba et Beres Owusu ont nottament quitté le Forez. D’autres éléments pourraient suivre, notamment Dylan Batubinsika, Yvann Maçon ou Benjamin Bouchouari. En revanche, le club reste ferme sur les cas Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili et Pierre Ekwah, pour lesquels une vente n’est pas à l’ordre du jour… à moins d’une offre difficile à refuser. Et encore...

ASSE : Un mercato à 30 millions d'euros ?

Le mercato de l’ASSE n’est donc pas terminé. Dans le sens des arrivées, l'ASSE s'active pour renforcer son milieu de terrain. Un numéro six est recherché. Un profil plus offensif pourrait également suivre. Le sprint final est lancé, et les Verts ont encore plusieurs coups à jouer pour bâtir un effectif capable de viser la montée. L'ASSE veut frapper fort et devrait dépasser les 30 millions d'euros d'investissement cet été.