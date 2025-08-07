Touché à l’arrière de la cuisse droite samedi dernier face à Cagliari, Maxime Bernauer pourrait finalement faire son retour plus tôt que prévu. Le défenseur des Verts pourrait intégrer le groupe stéphanois pour le déplacement à Laval samedi.

Sorti dès la 12e minute de jeu lors du match amical face à Cagliari, Maxime Bernauer avait inquiété le staff médical de l’ASSE. Touché à l’arrière de la cuisse droite, le défenseur central de 25 ans avait déjà ressenti une gêne à ce même endroit quelques jours plus tôt contre Troyes. Une accumulation qui laissait craindre une absence de plusieurs semaines.

Mais à en croire les informations du Progrès, le joueur formé à Paris FC pourrait bien signer un retour express. Son état de santé serait en nette amélioration depuis le début de semaine, au point qu’une réintégration dans le groupe en vue du déplacement à Laval ce samedi n’est pas exclue. Une décision définitive sera prise à la veille de la rencontre, en concertation avec le staff médical.

Un joueur déjà essentiel dans la rotation défensive

Arrivé cet été en provenance de Zagreb, Maxime Bernauer a trouvé sa place dans l’effectif d’Eirik Horneland. Plus solide dans les duels lors de cette préparation estivale, capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur le côté droit, son profil polyvalent fait de lui un atout précieux dans l’effectif stéphanois. Il s'agit également d'un des nouveaux leaders du vestiaire stéphanois.

Son retour rapide serait donc une excellente nouvelle pour le technicien norvégien, surtout au regard des échéances à venir pour les Verts, qui doivent enchaîner après leur match d’ouverture contre Rodez à Geoffroy-Guichard.

Une prudence toujours de mise pour l'ASSE

Si l’idée d’un retour ce samedi est sur la table, le staff médical de l’ASSE reste très prudent quant à une éventuelle rechute. Le joueur sera étroitement surveillé lors des dernières séances d’entraînement, et seuls des signaux positifs sur le plan physique valideront sa présence à Laval.

Reste à savoir si cette gestion prudente permettra à Bernauer de participer au deuxième acte de la saison stéphanoise. Eirik Horneland en dira plus ce jeudi midi en conférence de presse.

Source : Le Progrès