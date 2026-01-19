Cette semaine, l’AS Saint-Étienne (ASSE) s’apprête à vivre un déplacement déterminant sur la pelouse du Stade de Reims. Un rendez-vous crucial pour les Verts dans le cadre de la 20e journée de Ligue 2 BKT.
Le programme de la semaine s’annonce intense pour les stéphanois. L’ASSE aura les projecteurs braqués sur elle ce samedi à l’occasion d’un choc très attendu face à Reims. Un duel qui pourrait peser lourd dans la course à la montée.
Si les pros masculins seront au repos ce lundi, les entraînements s’enchaîneront ensuite, alternant entre séances à huis clos et moments partagés avec les supporters au Centre sportif Robert-Herbin. Du côté des féminines, l’activité reste soutenue, avec également quelques entraînements ouverts au public.
En parallèle, les jeunes Verts seront eux aussi sur le pont avec deux rendez-vous importants : en National 3 à Vierzon et en U17 Nationaux à Nîmes.
Un programme chargé, tant pour les pros que pour la formation verte.
La semaine de l'ASSE
Lundi 19 janvier
Entraînement des pros féminines à huis clos
Groupe Pro au repos
Mardi 20 janvier
Entraînement des pros ouvert au public au Centre sportif Robert-Herbin (11h15) et des pros féminines à huis clos
Mercredi 21 janvier
Entraînement des pros à huis clos et des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30)
Jeudi 22 janvier
Entraînement des pros et des pros féminines à huis clos
Conférence de presse avant #SDRASSE (Ligue 2 BKT)
Vendredi 23 janvier
Entraînement des pros à huis clos et des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30)
Samedi 24 janvier
National 3 (Journée 14) : Vierzon - ASSE au stade de Brouhot (18h30)
Ligue 2 BKT (Journée 20) : Reims - ASSE au stade Auguste-Delaune (20h)
Dimanche 25 janvier
Entraînement des pros à huis clos
U17 National (Journée 17) : Nîmes - ASSE au Complexe sportif La Bastide (14h30)
Nouvelle semaine décisif pour l'ASSE avec un programme connu. En marge, l'avant-dernière semaine du mercato restera en toile de fond. A suivre sur Peuple-Vert.fr.