Cette semaine, l’AS Saint-Étienne (ASSE) s’apprête à vivre un déplacement déterminant sur la pelouse du Stade de Reims. Un rendez-vous crucial pour les Verts dans le cadre de la 20e journée de Ligue 2 BKT.

Le programme de la semaine s’annonce intense pour les stéphanois. L’ASSE aura les projecteurs braqués sur elle ce samedi à l’occasion d’un choc très attendu face à Reims. Un duel qui pourrait peser lourd dans la course à la montée.

Si les pros masculins seront au repos ce lundi, les entraînements s’enchaîneront ensuite, alternant entre séances à huis clos et moments partagés avec les supporters au Centre sportif Robert-Herbin. Du côté des féminines, l’activité reste soutenue, avec également quelques entraînements ouverts au public.

En parallèle, les jeunes Verts seront eux aussi sur le pont avec deux rendez-vous importants : en National 3 à Vierzon et en U17 Nationaux à Nîmes.

Un programme chargé, tant pour les pros que pour la formation verte.

La semaine de l'ASSE

Lundi 19 janvier

Entraînement des pros féminines à huis clos

Groupe Pro au repos

Mardi 20 janvier

Entraînement des pros ouvert au public au Centre sportif Robert-Herbin (11h15) et des pros féminines à huis clos

Mercredi 21 janvier

Entraînement des pros à huis clos et des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30)

Jeudi 22 janvier

Entraînement des pros et des pros féminines à huis clos

Conférence de presse avant #SDRASSE (Ligue 2 BKT)

Vendredi 23 janvier

Entraînement des pros à huis clos et des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30)

Samedi 24 janvier

National 3 (Journée 14) : Vierzon - ASSE au stade de Brouhot (18h30)

Ligue 2 BKT (Journée 20) : Reims - ASSE au stade Auguste-Delaune (20h)

Dimanche 25 janvier

Entraînement des pros à huis clos

U17 National (Journée 17) : Nîmes - ASSE au Complexe sportif La Bastide (14h30)

Nouvelle semaine décisif pour l'ASSE avec un programme connu. En marge, l'avant-dernière semaine du mercato restera en toile de fond. A suivre sur Peuple-Vert.fr.

Source : asse.fr