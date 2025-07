Arrivé lors de l’été 2022, Benjamin Bouchouari a vécu des saisons contrastées à l’ASSE. Blessé en fin de saison dernière, l’ancien milieu du Roda JC pourrait bien rester dans le Forez lors de ce mercato, malgré la relégation.

Benjamin Bouchouari était arrivé lors du mercato d’août 2022, lorsque les Verts retrouvaient la Ligue 2. Le milieu marocain était alors inconnu du grand public. À l’époque, la data avait déjà parlé pour le club ligérien afin d’aller recruter ce jeune milieu de seconde division hollandaise.

Un passage en Ligue 2 contrasté

Il a rapidement crevé l’écran malgré des résultats stéphanois assez catastrophiques. Bons derniers à la trêve Coupe du monde, les Stéphanois comptaient peu de joueurs impactants dans l’équipe. Avec Jean Philippe Krasso, Benjamin Bouchouari faisait partie des rares joueurs à convaincre lors du début de saison des Verts.

Lors de la saison 2022-2023, le numéro 6 de l’ASSE est apparu 34 fois sur les pelouses de Ligue 2, pour 26 titularisations. Dès son arrivée dans la Loire, il a rapidement fait ses débuts avec les espoirs marocains, avec qui il a gagné la CAN U23 en juillet. Des rumeurs de départ s’étaient ébruitées à l’été 2023 lors du mercato, sans réelles pistes concrètes.

Sa seconde saison en Vert n’a pas été synonyme de confirmation. Titulaire régulier sous les ordres de Laurent Batlles, il a rapidement perdu sa place après l’arrivée d’Olivier Dall’Oglio. Le coach cévenol ne l’a titularisé qu’à 8 reprises en 24 rencontres dirigées lors de la saison 2023-2024. Benjamin Bouchouari n’avait d’ailleurs pas pris part à la double confrontation face au FC Metz, en barrages. Les entrées en jeu du milieu stéphanois n’étaient d’ailleurs pas toujours à ce poste là. ODO le faisait parfois entrer en tant qu’ailier droit ou gauche.

Il remportera ensuite la médaille de bronze lors des JO de Paris 2024 avec les jeunes marocains, sans être titularisé une seule fois. Si la saison 2023-2024 est une réussite sur le plan collectif, Benjamin Bouchouari a peiné à confirmer les espoirs placés en lui, malgré des qualités au-dessus de la moyenne en Ligue 2.

Une montée en puissance en Ligue 1

Olivier Dall’Oglio le martelait : il en attendait plus de son milieu sur le plan défensif. Le Marocain s’est alors adapté et a pu gagner du temps de jeu en Ligue 1. Entre fin octobre 2024 et mi-avril dernier, Benjamin Bouchouari était constamment aligné avec l’ASSE lorsqu’il était disponible. L’arrivée d’Eirik Horneland en janvier n’a pas rebattu les cartes le concernant.

Malheureusement, à quelques jours du derby lors de la 30ᵉ journée, le Marocain se blesse au dos et voit sa fin de saison être compromise. Il ne rejouera que 23 minutes face à Toulouse lors de la dernière journée avant d’être à nouveau touché au dos au début de la préparation estivale, il y a quelques jours. Une blessure qui a fait fait mal à l’ASSE qui a perdu un cadre au milieu de terrain lors du sprint final.

Pas de départ au mercato pour Bouchouari ?

S’il fait partie des profils les plus “bankables” de l’ASSE, Benjamin Bouchouari pourrait bien rester dans le Forez. Contrairement à Lucas Stassin ou Zuriko Davitashvili, le Marocain n’émet pas d’envies de départ lors de ce mercato.

Se sentant bien sous le maillot Vert et n’ayant pas énormément de propositions, l’ancien joueur du Roda JC pourrait à nouveau évoluer en Ligue 2, championnat qu’il a découvert en arrivant à l’ASSE.

De plus, se remettre de sa blessure au dos devrait prendre du temps, de quoi freiner quelques potentiels intérêts. Si certains pourraient s’attendre à un départ, Benjamin Bouchouari ne devrait pas quitter le club si celui-ci souhaite le conserver.

Le marocain doit prendre le temps de soigner une blessure qu’il traine désormais depuis décembre 2024. Il avait déjà dû céder sa place en Coupe de France face à l’OM à cause de son dos. Benjamin Bouchouari n’avait alors pas été absent cette fois ci mais cette douleur est revenue quelques mois plus tard.