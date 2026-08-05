L'ASSE peine toujours à alléger son effectif. Malgré la volonté des dirigeants stéphanois de réduire la taille du groupe, les offres concrètes se font rares. Parmi les joueurs invités à s'entraîner à l'écart figure Igor Miladinovic pourrait être le premier à faire ses valises.

À quelques semaines de la fermeture du marché des transferts, l'AS Saint-Étienne se retrouve face à un problème bien connu : celui du dégraissage. Plusieurs joueurs ne figurent plus dans les plans du club, mais les départs tardent à se concrétiser.

Ces derniers jours, quatre éléments ont ainsi été invités à poursuivre leur préparation en marge du groupe professionnel dirigé par Ian Cathro. Mickaël Nadé, Ebenezer Annan, Aïmen Moueffek et Igor Miladinovic attendent désormais qu'une solution soit trouvée.

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Pour l'instant, la direction stéphanoise se heurte à un obstacle majeur : l'absence de propositions suffisamment avancées pour débloquer la situation.

Igor Miladinovic vers un retour en Serbie

Arrivé avec l'étiquette d'un joueur prometteur, Igor Miladinovic n'est jamais parvenu à s'imposer sous le maillot stéphanois. Le milieu offensif serbe a pourtant bénéficié de plusieurs opportunités, sans jamais réussir à convaincre durablement le staff et les supporters.

En deux saisons, le joueur de 23 ans a disputé 33 rencontres sous les couleurs de l'ASSE. Un bilan insuffisant pour s'inscrire dans la durée au sein de l'effectif stéphanois.

Selon nos informations, le Partizan Belgrade suivrait de près sa situation. Les discussions porteraient sur un prêt assorti d'une option d'achat et avanceraient plutôt bien. Actuellement en lice pour disputer la conference league, Miladinovic apprécierait le fait de jouer la coupe d'Europe.

Une occasion à saisir pour l'ASSE et le joueur

Une telle opération pourrait satisfaire l'ensemble des parties. L'ASSE réduirait son effectif tout en allégeant sa masse salariale, tandis qu'Igor Miladinovic bénéficierait d'une opportunité de relancer sa carrière dans un environnement qu'il connaît parfaitement.

À 23 ans, le milieu offensif conserve encore une belle marge de progression. Son retour dans son pays natal pourrait lui permettre de retrouver du temps de jeu et de la confiance.

Du côté de Saint-Étienne, ce dossier pourrait surtout ouvrir la voie à d'autres départs. Car si les dirigeants stéphanois souhaitent remodeler l'effectif avant la fin du mercato, le temps commence sérieusement à presser.