L’ASSE se déplacera lundi sur la pelouse de Dijon pour la quatrième journée de Ligue 2. Promu après une saison très maîtrisée au troisième échelon, le DFCO n’a pas encore gagné depuis son retour dans l’antichambre de l’élite. Mais les Bourguignons possèdent déjà des repères solides et une identité de jeu bien installée.

Dijon retrouve la Ligue 2 avec une vraie continuité

Trois ans après sa relégation, Dijon a retrouvé la Ligue 2 au terme d’un exercice particulièrement abouti. Les hommes de Baptiste Ridira ont terminé champions en ne concédant que trois défaites sur l’ensemble de la saison, avec à la fois la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat.

Une réussite construite dans la continuité. Arrivé en 2024, Baptiste Ridira a progressivement installé ses principes et conservé une grande partie de l’ossature qui a permis au DFCO de monter. Quentin Bernard, Waly Diouf ou encore l’emblématique Jordan Marié restent ainsi des éléments importants du collectif dijonnais.

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Le principal départ concerne Julien Domingues. Meilleur buteur du club la saison dernière, l’attaquant a quitté Dijon cet été après avoir largement contribué à la montée. Yanis Barka, lui aussi très prolifique lors du précédent exercice, reste en revanche l’une des principales menaces offensives.

Une équipe qui veut avoir le ballon

Les données de DataScout dessinent surtout une équipe avec une identité très nette. Dijon aime construire, conserver le ballon et imposer son rythme. Les Bourguignons sont particulièrement à l’aise lorsqu’ils doivent ressortir sous pression et recherchent rarement un jeu uniquement direct.

Le DFCO préfère généralement faire circuler avant de trouver des espaces entre les lignes. Une maîtrise qui lui permettait la saison dernière d’occuper régulièrement le camp adverse, de beaucoup frapper et d’amener du monde dans la surface. Le jeu aérien constituait également l’une de ses grandes forces.

Sans ballon, Dijon reste tout aussi actif. L’équipe de Baptiste Ridira cherche à récupérer rapidement après la perte et défend davantage en avançant qu’en reculant. Le bloc bas fait beaucoup moins partie de son identité. Une volonté de presser et d’agresser le porteur qui devrait offrir un véritable duel de styles face aux Verts.

Lembezat et Marié, deux joueurs à surveiller

Au milieu, Adel Lembezat représente l’un des principaux dangers dijonnais. Très mobile, capable de prendre sa chance, d’éliminer et de créer pour ses partenaires, il était l’un des joueurs les plus performants du DFCO la saison dernière. Il a d’ailleurs déjà trouvé le chemin des filets depuis la reprise.

À ses côtés, Jordan Marié reste le véritable relais de Baptiste Ridira sur le terrain. Le capitaine formé au club participe beaucoup à la construction et conserve une vraie influence dans les trente derniers mètres.

Le début de saison montre néanmoins que Dijon doit encore s’adapter au niveau supérieur. Les Bourguignons n’ont pas gagné leurs trois premiers matchs de Ligue 2, mais restent fidèles à leurs principes. L’ASSE ne devrait donc pas retrouver à Gaston-Gérard un promu venu uniquement pour défendre. Dijon cherchera à jouer, presser et imposer ses séquences avec ballon, comme il l’a fait durant toute sa saison de montée.

Sources : Data'Scout, Sofascore.