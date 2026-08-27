L'ASSE réalise un début de saison parfait sur le plan sportif. Après la démonstration infligée au Grenoble Foot 38 ce samedi au Chaudron (4-0), les Verts trônent en tête de la Ligue 2 BKT. Côté stéphanois, un troisième joueur s'est ajouté à la liste des avertis. Le défenseur Maxime Bernauer. Cette situation extrêmement favorable permet d'aborder la suite du championnat en toute sérénité au regard du règlement de la LFP.

Après trois prestations abouties face à Sochaux, Clermont puis Grenoble, la formation stéphanoise montre une réelle maturité collective. L'effectif dirigé par Ian Cathro parvient à imposer son rythme et à maîtriser ses rencontres de bout en bout. Cette gestion clinique permet au staff de l'ASSE de conserver un groupe quasi intact sur le plan disciplinaire tout en empilant les victoires.

Au sortir de ce succès éclatant face aux Isérois, il convient de faire le point sur l'état des avertissements au sein du vestiaire de l'ASSE.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Maxime Bernauer rejoint le cercle des avertis

Au sein de l'effectif stéphanois, la gestion de l'engagement reste particulièrement propre. L'arbitrage s'est montré mesuré avec la formation du Forez depuis la reprise. Lors de la réception de Grenoble ce samedi, le défenseur Maxime Bernauer a écopé du premier carton jaune de sa saison. Il rejoint deux éléments à vocation offensive déjà sanctionnés lors des deux premières journées :

Joshua Duffus : L'attaquant de l'ASSE avait récolté son premier avertissement lors du succès inaugural à Sochaux (0-3).

Jakob Breum : Le milieu offensif avait été sanctionné à son tour lors de la victoire contre Clermont (3-1).

Maxime Bernauer : Il a reçu son premier jaune lors du succès face à Grenoble (4-0).

Ces trois joueurs possèdent encore quatre cartons d'avance (il en faut 5 au total) avant de risquer une sanction de la LFP. Tous les autres cadres du vestiaire affichent un casier totalement vierge. L'entraîneur Ian Cathro aborde donc les prochaines échéances avec un effectif au complet et libre de toute contrainte disciplinaire.

Le tableau disciplinaire complet de l'effectif de l'ASSE

Voici le bilan détaillé des cartons reçus par l'ensemble des joueurs de l'ASSE après la 3e journée de Ligue 2 BKT (saison 2026-2027) :