La préparation estivale des 18 clubs de Ligue 2 est désormais terminée. Résultats, pourcentages de victoires, dynamique des favoris et buteurs en forme : Peuple-Vert dresse le bilan complet avant la première journée. Dijon reste la seule équipe invaincue, Montpellier affiche le meilleur taux de succès et plusieurs concurrents de l'ASSE ont déjà trouvé des repères.

Les matches amicaux ne prédisent pas un championnat. Le nombre de rencontres, la valeur des adversaires, les charges physiques et les compositions diffèrent trop pour établir une hiérarchie définitive. Leur bilan offre néanmoins une photographie de l'été. Notre classement repose sur les résultats des 121 rencontres disputées par les futurs pensionnaires de Ligue 2. Il mesure le pourcentage de victoires, de matches nuls et de défaites de chaque équipe. Les scores publiés par les clubs confirment notamment les dernières sorties de Dijon, Nantes, Reims et Saint-Étienne. Le DFCO a terminé invaincu après son nul à Nancy, Nantes a dominé Al-Wakrah grâce notamment au triplé de Bahmed Deuff, Reims s'est imposé à Courtrai et l'ASSE a battu Venise pour conclure son été.

Le classement complet des préparations de Ligue 2

Le pourcentage de victoires place Montpellier en tête, mais Dijon présente le bilan le plus propre avec cinq succès et deux nuls. Metz et Rodez complètent le groupe des équipes qui ont gagné au moins 60 % de leurs rencontres. L'ASSE se situe au huitième rang, à égalité avec Nantes, Sochaux et Pau sur le taux de succès. Les Verts bénéficient toutefois d'une meilleure différence de buts que Sochaux et Pau.

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Rang Club Matchs V N D % V % N % D Buts 1 Montpellier 5 4 0 1 80,0 % 0 % 20,0 % 16-10 2 Dijon 7 5 2 0 71,4 % 28,6 % 0 % 21-8 3 Metz 8 5 1 2 62,5 % 12,5 % 25,0 % 23-11 4 Rodez 5 3 1 1 60,0 % 20,0 % 20,0 % 14-10 5 Reims 6 3 2 1 50,0 % 33,3 % 16,7 % 12-6 6 Red Star 7 3 0 4 42,9 % 0 % 57,1 % 11-11 7 Nantes 5 2 1 2 40,0 % 20,0 % 40,0 % 11-4 8 AS Saint-Étienne 5 2 1 2 40,0 % 20,0 % 40,0 % 11-8 9 Sochaux 5 2 1 2 40,0 % 20,0 % 40,0 % 5-9 10 Pau 5 2 0 3 40,0 % 0 % 60,0 % 5-10 11 Laval 8 3 2 3 37,5 % 25,0 % 37,5 % 16-12 12 Clermont 6 2 3 1 33,3 % 50,0 % 16,7 % 7-4 13 Dunkerque 6 2 1 3 33,3 % 16,7 % 50,0 % 6-8 14 Nancy 7 2 4 1 28,6 % 57,1 % 14,3 % 19-8 15 Annecy 4 1 2 1 25,0 % 50,0 % 25,0 % 7-8 16 Boulogne 9 2 4 3 22,2 % 44,4 % 33,3 % 6-8 17 Grenoble 6 1 2 3 16,7 % 33,3 % 50,0 % 8-10 18 Guingamp 6 1 2 3 16,7 % 33,3 % 50,0 % 6-10

Dijon, Montpellier et Metz prennent de l'avance

Dijon sort de l'été avec le bilan le plus régulier de l'ensemble des clubs de Ligue 2. Le DFCO n'a perdu aucune de ses sept rencontres, a inscrit 21 buts et a dominé Sochaux 3-0 lors de son avant-dernier test. Le nul obtenu à Nancy lors de l'ultime sortie a aussi montré sa capacité à revenir au score : Jordan Marié et Tyris Dong ont répondu aux buts de Brandon Bokangu et Ilyes Housni. Le niveau des adversaires invite à rester prudent, mais cinq victoires et aucune défaite donnent à Baptiste Ridira un groupe lancé sur une dynamique stable. Jules Domingues, auteur de cinq buts, a occupé une place centrale dans cette préparation.

Montpellier possède le meilleur taux de victoires avec quatre succès en cinq matches. Les Héraultais ont marqué 16 fois, soit plus de trois buts par rencontre. Leur seule défaite, contre Cannes (3-4), rappelle toutefois que leur équilibre défensif reste perfectible. Metz a produit le plus gros volume offensif de Ligue 2 avec 23 buts en huit sorties. Les Grenats ont notamment battu Seraing 6-0, Sochaux 4-1 et Fortuna Sittard 3-1. Leur défaite finale face à Kaiserslautern (1-3), dans une rencontre de 135 minutes, freine légèrement cette impression mais n'efface pas le travail accompli auparavant.

Rodez et Reims abordent la reprise de la Ligue 2 avec des repères

Rodez a remporté ses trois premières rencontres avant d'accrocher Toulouse, pensionnaire de Ligue 1. La défaite contre Montpellier lors du dernier match ne doit pas masquer une préparation prolifique, avec 14 buts en cinq sorties. Mathis Touho a marqué à cinq reprises. Son efficacité donne déjà une première garantie à une équipe ruthénoise qui ne faisait pas partie des favoris les plus cités au début de l'été.

Reims, qui a complètement raté sa saison de Ligue 2 l'an passé, a trouvé un équilibre différent. Les Champenois n'ont perdu qu'une fois, contre le Paris FC, et ont encaissé seulement six buts en six rencontres. Leur été s'est terminé par des victoires contre le Cercle Bruges puis Courtrai. En Belgique, Lenny Sylla et Sambou Soumano ont renversé un match lancé par l'ouverture du score adverse. Le club rémois a ensuite conservé son avantage sans concéder de véritable situation nette en fin de rencontre. Avec 50 % de victoires et seulement 16,7 % de défaites, Reims apparaît comme l'un des concurrents de l'ASSE les plus réguliers durant cette préparation estivale.

Une préparation contrastée pour l'ASSE et Nantes

L'ASSE présente un bilan équilibré : deux victoires, un nul et deux défaites. La lecture de son été tient surtout à la dynamique. Les Verts n'ont pas gagné leurs trois premières rencontres contre Biel-Bienne, le Servette et les Rangers. Ils ont ensuite inscrit huit buts en deux matches face à Lausanne puis Venise. Jakob Breum a marqué quatre fois lors des trois dernières sorties, Lucas Stassin a retrouvé le chemin des filets et Adam Baallal a, de manière surprenante, envoyé un message à Cathro : il faudra compter sur lui. Le succès contre Venise a conclu la préparation sur un match ouvert, avec un doublé de Breum et deux autres buts signés Stassin et Baallal. Les huit buts encaissés au total et la fin de match difficile contre les Italiens empêchent cependant de présenter ce bilan comme totalement rassurant.

Nantes, fraîchement relégué en Ligue 2, affiche les mêmes pourcentages que l'ASSE, avec deux victoires, un nul et deux défaites. Les Canaris n'ont inscrit aucun but contre Lorient et Le Mans, mais leurs deux succès se sont terminés sur le même score de 5-0 puis 5-1. La dernière rencontre contre Al-Wakrah a offert un résumé de leurs deux visages : une erreur défensive dès la neuvième minute, puis une réaction offensive emmenée par Bahmed Deuff, auteur d'un triplé. Killian Corredor a également ouvert son compteur, tandis qu'une action de Johann Lepenant a provoqué un but contre son camp. Nantes termine donc avec la meilleure défense statistique parmi les favoris cités, mais son rendement offensif a beaucoup dépendu de deux matches.

Metz, Red Star, Rodez et Dijon : les rivaux de l'ASSE au crible

Metz, relégué en Ligue 2, a souvent imposé un rythme élevé, avec cinq victoires et 23 buts. Pape Meïssa Fall a inscrit quatre buts, dont un triplé contre Sochaux. Giorgi Abuashvili a également signé un triplé face à Seraing. La profondeur offensive est déjà visible, même si l'ultime revers contre Kaiserslautern a montré que le groupe restait vulnérable face à une opposition plus intense.

Le Red Star présente le bilan le plus instable parmi les concurrents directs évoqués. Les Audoniens n'ont concédé aucun match nul : trois victoires et quatre défaites. Ils ont battu Laval, Orléans et l'UNFP, mais ont perdu face à Guingamp, Troyes, Le Havre et Amiens. Le total de 11 buts marqués pour 11 encaissés traduit cette irrégularité. Aliou Badji Ikanga a marqué trois fois et s'est montré régulier, mais l'équipe n'a pas trouvé de continuité défensive.

Rodez se situe nettement au-dessus avec 60 % de victoires et un seul revers. Dijon fait encore mieux sur la durée. Le DFCO combine le deuxième meilleur taux de succès, la deuxième attaque et la seule invincibilité du plateau. Sur le plan strictement comptable, ce sont les deux équipes qui ont le plus dépassé les attentes au cours de l'été.

Guingamp, Grenoble et Pau ont traversé un été difficile

Guingamp et Grenoble ferment le classement de cette préparation des clubs de Ligue 2 avec seulement 16,7 % de victoires. Les Bretons ont commencé par un succès contre le Red Star avant d'enchaîner trois défaites face à Rennes, Concarneau et Lorient. Le nul 3-3 contre Brest a offert davantage de solutions offensives, mais l'En Avant termine avec dix buts encaissés et une seule victoire en six sorties.

Grenoble a battu Villefranche 5-2, puis n'a plus gagné. Les revers face à Sochaux, Troyes et Andrézieux-Bouthéon ont fragilisé son bilan. Pau compte davantage de victoires, mais possède le taux de défaites le plus élevé avec 60 %. Les Palois ont réussi leurs deux premières sorties contre la Real Sociedad et Tarbes, avant de perdre leurs trois dernières rencontres. Ils ont encaissé dix buts et n'en ont marqué aucun lors des lourds revers contre l'Espanyol puis la réserve de la Real Sociedad.

Dunkerque a également perdu la moitié de ses matches. Son été reste difficile à lire : deux succès contre le Standard de Liège et Samsunspor, mais trois défaites contre Valenciennes, Anderlecht et Westerlo. Ces résultats ne condamnent aucune équipe avant la reprise. Ils signalent simplement que plusieurs collectifs devront rapidement retrouver de la stabilité.

Housni, Domingues et Touho en tête des buteurs

Ilyes Housni termine meilleur buteur connu de la préparation des clubs de Ligue 2 avec sept réalisations pour Nancy. Il a marqué contre Mamer, Thionville, Haguenau à trois reprises, Annecy puis Dijon. Sa présence explique en partie les 19 buts inscrits par l'ASNL, malgré un taux de victoires limité à 28,6 %.

Jules Domingues et Mathis Touho suivent avec cinq buts. Le Dijonnais a marqué lors de quatre rencontres différentes, tandis que Touho a été décisif contre Bastia, Cannes, Nîmes et Toulouse. Jakob Breum, Pape Meïssa Fall et Julien Maggiotti totalisent quatre réalisations. Le Danois propose une véritable montée en puissance : ses quatre buts ont été inscrits lors des trois derniers matches de l'ASSE. Bahmed Deuff et Giorgi Abuashvili ont chacun signé un triplé au cours d'une même rencontre. Ces performances estivales devront désormais se confirmer dans un championnat où les espaces et les rotations seront moins favorables.

Qui arrive le plus en forme avant la première journée de Ligue 2 ?

Dijon possède le bilan le plus solide : aucune défaite, une production offensive régulière et plusieurs buteurs déjà en forme. Montpellier affiche le meilleur pourcentage de victoires, mais ses dix buts encaissés en cinq matches apportent une réserve. Metz possède l'attaque la plus productive, Rodez a avancé avec constance et Reims a montré l'équilibre le plus rassurant parmi les favoris.

L'ASSE ne domine aucun classement statistique, mais elle termine sur la meilleure séquence possible avec deux succès et huit buts. La préparation des Verts raconte donc une progression plutôt qu'une maîtrise installée dès la reprise. Nantes se trouve dans une situation proche, avec une dernière victoire nette après plusieurs matches moins aboutis. À l'inverse, Guingamp, Grenoble et Pau abordent la première journée avec davantage de questions. Le championnat effacera rapidement ces bilans, mais Dijon, Montpellier, Metz, Rodez et Reims ont gagné le droit d'arriver avec quelques certitudes supplémentaires.