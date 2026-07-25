Absent lors du dernier match amical, Lucas Stassin ne semble pas entrer dans les plans du nouvel entraîneur de l'ASSE, Ian Cathro. L'attaquant belge, sur le départ depuis plusieurs mois, paie son envie de changer d'air.

Laissé sur le carreau par son entraîneur mercredi face aux Glasgow Rangers, Lucas Stassin s'enlise. L'ASSE est bien ouverte à son départ, mais le Belge ne croule pas sous les offres concrètes. Une impasse d'autant plus pesante que le joueur peine visiblement à trouver ses repères dans le système de Ian Cathro.

Stassin désormais incompatible avec l'ASSE

Absent du voyage à Glasgow, Lucas Stassin n'a pas pu dissiper les doutes apparus face au Servette. Habitué à décrocher pour participer au jeu, l'attaquant belge avait particulièrement souffert du manque de mobilité de ses coéquipiers lors du test précédent. Car le système prôné par Ian Cathro nécessite d'avoir "un minimum de bases techniques", analyse Romain, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert dans notre dernier live mercato.

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Des joueurs comme Irvin Cardona, capable de se mouvoir dans l'espace avec aisance, épousent parfaitement les contours de ce schéma. Mais pour d'autres comme Kévin Pédro, Joshua Duffus et Lucas Stassin, le costume semble encore trop grand. "Il n'a servi absolument à rien contre le Servette. Ce n'est pas taillé pour lui", ajoute Romain.

Cathro tranche dans le vif

Surtout, l'attaquant belge n'a plus la tête à Saint-Étienne. Déjà tenté par un départ à l'été 2025 après la relégation en Ligue 2, le joueur peine à s'investir pleinement. Et l'absence de perspectives en Ligue 1 ne fait que renforcer ses envies d'ailleurs.

Une situation intenable pour Ian Cathro. À la tête d'un chantier ambitieux, le technicien écossais ne peut pas s'encombrer d'états d'âme dans son effectif. Pour bâtir son projet de jeu et un effectif solide, il a avant tout besoin de joueurs impliqués à 100 %.

Face à Glasgow, le message a été clair. Il ne comptera que sur ceux qui mettent le maillot au-dessus de leurs envies personnelles. "Des mecs qui veulent pas être là, on l'a vu, ça marche mieux quand ils sont pas là", rappelle justement Romain.

ASSE Mercato #5 | Débrief de Rangers-ASSE et dernières infos mercato !