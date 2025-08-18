Le Mans et Montpellier jouaient pour se départager ce lundi soir au Stade Marie-Marvingt, en clôture de la 2e journée de Ligue 2. Un résultat suivi forcément par l’ASSE, nouveau leader du championnat après sa large victoire contre Rodez.

Les deux équipes avaient soif de victoire après avoir manqué le coche lors de la première journée : Le Mans, accroché par Guingamp (3-3), et Montpellier, tenu en échec à domicile par le Red Star (1-1). Ce lundi, devant les caméras de BeIN Sports, le spectacle n’a pas été au rendez-vous. Malgré une bonne intensité au milieu de terrain et quelques situations dangereuses de part et d’autre, les gardiens ont répondu présents et les attaques se sont montrées trop imprécises pour faire basculer la rencontre.

Résumé du Mans-Montpellier

Dans cette rencontre où l’équilibre semblait dominer dans le jeu, c’est pourtant Montpellier qui s’est montré le plus dangereux au cours de la première période. Les Héraultais se sont créés plusieurs opportunités franches et, sans l’arrêt décisif du gardien Kocik puis l’intervention salvatrice de Yohou, Le Mans aurait pu rapidement se retrouver mené. Malgré la volonté des Manceaux de jouer sans complexe et de ne pas subir, l’efficacité a penché du côté des visiteurs. Le tournant survient sur une mauvaise relance mancelle : Tchato, d’un geste technique remarquable avec l’extérieur du pied, délivre une passe millimétrée. Coulibaly, parfaitement lancé, conclut d’une reprise du gauche imparable face à Kocik. Montpellier croit s’imposer 0-1 mais dans le temps additionnel Le Mans égalise d'une tête ravageuse de Gueye. 1-1, mais Junior N'diaye à la 90+9 va offrir la victoire à Montpellier sur un service de Mendy. 2-1, c'est le score final !

L’ASSE profite et s’installe en tête de la Ligue 2

Ce résultat fait moyennement les affaires de l’AS Saint-Étienne. Large vainqueur de Rodez (4-0) samedi, les Verts sont toujours leaders du championnat avec 4 points et un goal-average de +4, devant un peloton d’équipes encore en rodage. De quoi lancer idéalement leur saison et envoyer un signal fort à la concurrence.

La prochaine journée s’annonce déjà palpitante pour les Stéphanois, qui voudront confirmer leur statut de favori et conserver cette première place face à Boulogne, promu de dernière minute.