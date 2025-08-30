À deux jours et demi de la clôture du mercato estival, l'ASSE est encore concernée sur plusieurs dossiers. Des mouvements sont évidemment attendus dans le sens des départs mais une voire deux arrivées surprises sont également possibles. Explications.

Les cas Pierre Ekwah et Benjamin Bouchouari suscitent beaucoup d'interrogations en interne ces derniers jours. Le premier cité s'est entretenu avec la direction jeudi soir. La réunion n'a toutefois donné lieu à aucune avancée significative. La situation reste la même pour le moment : Ekwah ne s'entraîne pas au Centre sportif Robert-Herbin et refuse d'évoluer en Ligue 2. De son côté, Bouchouari aimerait partir (en Liga notamment). Reste à savoir si une offre satisfaisante arrivera dans les prochaines heures pour le marocain, blessé au dos de longue date.

Ces deux dossiers amènent le club à activer différentes pistes au milieu de terrain. La part d'incertitude est grande concernant Ekwah et Bouchouari, qui pourraient s'en aller ou bien ne pas revenir à 100% avant plusieurs semaines.

Discussions en cours

Dans cette optique, le club se prépare donc à devoir passer à l'action pour renforcer son milieu de terrain. Les dirigeants stéphanois prospectent notamment pour une sentinelle depuis le début du mois d'août. L'idée initiale est d'engager un joueur pouvant évoluer également en tant que relayeur, pour éviter un embouteillage en cas de retour d'Ekwah. Un prêt avec option d'achat est priorisé pour ce dossier, comme en témoigne l'offre faite à QPR pour le Français Jonathan Varane. Une proposition de prêt avec une option d'achat estimée à 5 M€. Pour rappel, celle-ci a été refusée par le club anglais, pas vendeur sur cette fenêtre de transferts.

En plus d'un profil capable d'apporter de l'équilibre au milieu de terrain, l'ASSE est aussi très active sur le marché concernant un milieu créatif. Dominik Fitz (Austria Vienne, depuis à Minnesota) avait par exemple été concrètement approché en juillet. On peut également évoquer Enzo Bardeli (Dunkerque), une piste active sur ce mois d'août. Benjamin Bouchouari est apprécié au club mais un profil avec davantage de statistiques est espéré. Des discussions sont d'ailleurs en cours pour ce poste, preuve que le mercato stéphanois n'est pas officiellement clos dans le sens des arrivées. La question est désormais de savoir si un départ d'Ekwah et / ou de Bouchouari est obligatoire pour voir du renfort débarquer.