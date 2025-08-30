Auteur d'une entrée catastrophique contre Nice (1-6), les joueurs de David Le Moal (U17 ASSE) ont lancé péniblement leur championnat. La première rencontre de la saison à domicile était prévue ce samedi à 15h contre l'Olympique de Valence. En effet, il fallait mettre la marche avant et obtenir les premiers points de la saison, résumé de la rencontre.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Vial - Akil, Assoumani, Dagbo, Marliac - Gary, Thouilleux, Mansouri - Kaloga, Bijot, Foray.

Sont entrés en jeu : Mnemoi, Dani, Gacem, Piskor.

Résumé de la rencontre

Vexés par la lourde défaite de la semaine dernière, l'ASSE devait forcément réagir. Malheureusement, à la fin de la première demi-heure, c'est les visiteurs qui vont ouvrir le score. Le numéro 7 de Valence va se jouer de la défense pour marquer le but du 1-0. Heureusement, les joueurs de David Le Moal vont réagir du tac au tac en égalisant deux minutes après. C'est l'attaquant, Melvin Bijot, qui remet les deux équipes à égalité dans cette rencontre. 1-1, c'est le score à la pause dans ce ASSE-OV.

À la pause, le coach réajuste son équipe et fait entrer Mathéis Piskor à la place d'Antoine Foray. Finalement, c'est le milieu de terrain Ilyes Mansouri qui va trouver la faille à l'heure de jeu. 2-1 pour l'ASSE qui mène au score pour la première fois de la saison. Les changements s'enchainent avec les entrées des U16 : Gacem, Dani et Mnemoi. Melvin Bijot, encore lui, va permettre à l'ASSE de faire le break. 3-1 qui permet d'avoir une avance confortable jusqu'au bout. Une première victoire donc pour les U17 qui prennent leurs premiers points et lancent enfin leur saison. Une belle opération comptable !

La semaine prochaine, les coéquipiers d'Antoine Foray se déplaceront à Clermont pour une seconde rencontre à l'extérieur. Un match qui se jouera le samedi à 15h.

Crédit photo : asse.fr