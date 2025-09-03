Alors que le mercato français a fermé ses portes, l’avenir de Benjamin Bouchouari reste en suspens. Le milieu marocain de 23 ans, en fin de contrat en juin 2026, pourrait encore s’envoler vers la Turquie où le marché reste ouvert jusqu’au 12 septembre.

Longtemps annoncé sur le départ, Benjamin Bouchouari est resté à Saint-Étienne à la clôture du mercato estival. Mais son cas n’est pas refermé pour autant. Selon plusieurs sources, Trabzonspor n’a pas abandonné l’idée de recruter le joueur formé au Roda JC en 2022.

Le club turc, déjà intéressé en juillet avec une offre supérieure à 3 M€ (selon les médias turcs), devrait reprendre les discussions dans les prochains jours avec l’ASSE et l’entourage du joueur.

Plusieurs pistes cet été

Avant l’approche turque, le nom de Bouchouari avait circulé dans plusieurs clubs européens. En Espagne, le Girona FC avait manifesté un intérêt, attiré par son profil technique. Le PAOK Salonique, c'était renseigné en Grèce. En France, la rumeur d’un contact avec l’Olympique Lyonnais avait agité les réseaux sociaux, avant d’être rapidement démentie. Finalement, c’est bien la Turquie qui semble offrir la piste la plus concrète pour un transfert dans les prochains jours.

Une situation délicate pour l’ASSE

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Bouchouari n’a pas prolongé. En cas de départ cet été, l’ASSE aurait pu récupérer une indemnité toujours bienvenue pour ses finances. Si le deal avec Trabzonspor ne se conclut pas d’ici le 12 septembre, le club forézien devra gérer la frustration d’un joueur ambitieux, diminué par des soucis de dos mais toujours suivi à l’étranger.

Une issue enfin trouvée pour Bouchouari ?

Trabzonspor, qui veut renforcer son entrejeu pour briller en Süper Lig et sur la scène européenne, doit désormais convaincre à la fois l’ASSE et le joueur. Après plusieurs semaines d’attente, le dossier pourrait connaître son épilogue dans les prochains jours.

Source : Sabah Spor