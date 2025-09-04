Le marché des transferts reste ouvert en Turquie (12 septembre). De quoi permettre à plusieurs joueurs à la recherche d'un nouveau projet de trouver un point de chute. Cela pourrait être le cas de Batubinsika, qui n'ira toutefois pas à Kocaelispor, club avec lequel il était en discussions de longue date.

Benjamin Bouchouari va profiter de la fermeture tardive du mercato turc afin de s'engager avec Trabzonspor. Le milieu de terrain marocain est attendu aujourd'hui à Trabzon pour la signature. L'ASSE va récupérer 5 millions d'euros bonus compris dans l'opération. Pourrait-il être suivi par Dylan Batubinsika ? Cela reste une possibilité, même si le défenseur stéphanois ne signera pas avec le club de Kocaelispor.

Smolcic plutôt que Batubinsika et Nyamsi

Dylan Batubinsika et Kocaelispor sont en contacts depuis le début du mercato. L'écurie de SüperLig avait relancé la piste en août après la blessure d'un défenseur central de son effectif. Depuis, Dylan Batubinsika était en balance avec Gerzino Nyamsi (Lokomotiv Moscou). Les deux joueurs avaient un accord contractuel avec Kocaeslispor, qui n'arrivait toutefois pas à se mettre d'accord avec l'ASSE et le club russe. Les Verts voulaient récupérer une indemnité de transfert (1 million d'euros, puis 750.000 euros).

La formation turque a donc dû activer d'autres dossiers afin de trouver un défenseur central disponible en prêt. Et selon Nokta Gazetesi, c'est Hrvoje Smolcic qui devrait débarquer. Le défenseur central qui appartient à Francfort devrait être prêté à Kocaelispor. Le Croate devra cependant satisfaire sa visite médicale, ce qu'il n'avait pas su faire à Anderlecht.

Batubinsika voit donc une piste très concrète s'envoler. Actuellement à l'entraînement avec sa sélection, il affrontera le Soudan du Sud demain à 14h00. Un transfert ne semble donc pas proche d'être bouclé. L'international congolais a encore quelques jours pour se trouver un club. Sans quoi le risque d'une saison blanche au niveau professionnel s'accentuerait.