Samedi dernier, les Verts ont été contraints de concéder le nul face à Grenoble. Mouyokolo, expulsé, connaît sa sanction après que la commission de discipline se soit réunie hier soir.

Le choc entre l’AS Saint-Étienne et Grenoble a laissé un goût amer aux Verts. Malgré une domination écrasante, les Stéphanois n’ont pas réussi à faire le break et ont été punis sur la seule véritable occasion grenobloise en seconde période. Yadaly Diaby a ainsi égalisé contre le cours du jeu, privant le Chaudron d’une victoire pourtant largement méritée. L’ASSE reste invaincue et conserve la tête du championnat, mais la frustration était bien présente à Geoffroy-Guichard.

Mouyokolo laisse ses coéquipiers à 10 dans les arrêts de jeu

Dans cette rencontre tendue, le défenseur grenoblois Loris Mouyokolo s’est illustré malgré lui en fin de partie. Déjà averti en première période pour un croc-en-jambe sur Joshua Duffus, il a commis une nouvelle faute sur Lucas Stassin dans le temps additionnel. D’abord oublié par l’arbitre, le second carton jaune lui a finalement été infligé après un rappel tardif de l’officiel. Grenoble a terminé la partie à dix, sous les sifflets nourris du public stéphanois.

La commission de discipline n’a pas tardé à statuer. Réunie hier soir, elle a communiqué la suspension infligée au joueur grenoblois. Loris Mouyokolo a écopé d’un match de suspension ferme. Une sanction logique pour un joueur averti à deux reprises et qui manquera la prochaine rencontre du GF38. Pour Grenoble, déjà en difficulté en ce début de saison, c’est un coup dur supplémentaire dans un secteur défensif qui peine à trouver de la stabilité.

L’ASSE doit améliorer son réalisme

À Saint-Étienne, on retient surtout les regrets d’un match qui aurait dû être plié bien avant l’égalisation adverse. Avec 18 tirs tentés, dont 6 cadrés, et une possession de balle largement en leur faveur, les Verts ont eu toutes les cartes pour s’imposer. Ils devront désormais transformer leur domination en efficacité, condition indispensable pour atteindre l’objectif de la montée. Il faut toutefois noter qu'en 4 rencontres cette saison, c'est déjà la 2ème fois qu'un adversaire des Verts termine à 10 !