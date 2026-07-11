À un mois tout juste du coup d'envoi de la saison de Ligue 2 BKT, les grandes manœuvres s'accélèrent dans les coulisses de l'antichambre de l'élite. Entre reconstructions d'effectifs, départs d'historiques et paris sur l'avenir, le mercato s'agite profondément. Pour l'ASSE, engagée dans cette course sous la houlette d'Ian Cathro, chaque ajustement s'annonce crucial après la désillusion de la fin de saison dernière.

Alors, où en sont les forces en présence et les concurrents directs des Verts ? Voici le point complet sur les mouvements officiels à quatre semaines de la reprise.

L'ASSE dessine les contours de son nouveau visage

Dans le Forez, le mercato s'est déjà bien agité. Côté arrivées, Saint-Étienne mise sur la jeunesse et un profil créatif avec la signature de Sohaib Nair en provenance de l'EA Guingamp et du prometteur milieu offensif danois Jakob Breum, arraché aux Go Ahead Eagles. Thierno Ballo et Mamour Ndiaye devraient également porter le maillot de l'ASSE la saison prochaine.

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Ces visages cachent cependant des départs majeurs qui vont laisser un grand vide dans le vestiaire stéphanois. Le gardien Brice Maubleu fait ses valises direction le Pau FC, tandis que le milieu d'expérience Florian Tardieu rejoint Montpellier en fin de contrat. Avec la fin de bail de l'expérimenté Dennis Appiah et le départ de Beres Owusu vers le GAK 1902, le staff stéphanois va devoir s'activer pour densifier un groupe qui a besoin de certitudes. Abdoulaye Kanté ne sera également pas conservé après son prêt.

Le point complet sur les mouvements chez les concurrents

Ailleurs, la dynamique varie drastiquement d'une ville à l'autre. Le FC Metz vit un énorme turnover avec une vague massive de retours de prêt (Bokele, Sané, Nduquidi) contrebalancée par les départs de gros cadres d'expérience comme Benjamin Stambouli, Jean-Eudes Gbamin ou Fodé Ballo-Touré.

Certains se montrent particulièrement actifs. Le Pau FC réalise une grosse séquence en chipant le gardien Maubleu à l'ASSE et Paquiez à Grenoble, tout en enregistrant de nombreuses fins de contrat en National. Le Stade de Reims et le Stade Lavallois ne chôment pas non plus dans ce mercato avec huit arrivées chacun, Laval s'offrant notamment les services du vétéran Francis Coquelin au milieu de terrain.

À l'inverse, c'est le calme plat ou l'exode forcé pour d'autres écuries. Le Clermont Foot 63 n'affiche absolument aucune arrivée pour le moment, mais voit filer des joueurs importants comme Gastien, Caufriez ou Camblan.

Parmi les jolis coups de l'été, on notera la signature d'Enzo Zidane au Red Star FC en provenance du Real Betis, tandis que le FC Nantes tente de se stabiliser à ce niveau avec le retour de prêt de Benhattab et la signature de Maxime Dupé. En bas de tableau, l'US Boulogne CO se renforcent par de petites touches (Nassiri, Besic, Lenne) pour tenter de jouer le maintien dans un championnat qui s'annonce, une fois de plus, ultra-homogène.

Le tableau complet du mercato de la Ligue 2 BKT

Voici le récapitulatif officiel des mouvements club par club basés sur les dernières officialisations dans ce mercato :