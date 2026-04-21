Le championnat de Ligue 2 et de Ligue 1 arrive bientôt à son terme. Le 17 mai prochain, au plus tard, nous connaîtrons l'équipe barragiste de Ligue 1. À quatre journées de la fin, une première tendance se dégage, avec un adversaire bien connu des Verts.

Actuellement deuxième de Ligue 2 à trois journées de la fin, l'ASSE se retrouve encore dans une position favorable pour accéder à la Ligue 1. Mais derrière, Le Mans, qui compte également le même nombre de points (57), ne lâche rien. Entre la deuxième et la troisième place, tout change. Soit une montée directe en Ligue 1, soit d'interminables play-offs et barrages... Si en Ligue 2, les équipes qui monteront ne sont pas encore connues, en Ligue 1, cela commence à se dessiner !

La fin du mois de mai, très animée !

Les équipes qui termineront 3e, 4e et 5e auront encore une vraie possibilité d'accéder à la Ligue 1. Pour cela, il faudra passer par un premier play-off (4e vs 5e), puis par un second (vainqueur vs 3e). Enfin, sur une confrontation aller-retour, le vainqueur de cette rencontre sera opposé à la 16e équipe du championnat de Ligue 1. Toute la programmation de ces rencontres, qui se dérouleront au mois de mai, a été établie !

Mardi 12 mai 2026 : Play-off 1 (4e contre 5e)

Play-off 1 (4e contre 5e) Vendredi 15 mai 2026 : Play-off 2 (3e contre vainqueur PO1)

Play-off 2 (3e contre vainqueur PO1) Jeudi 21 mai 2026 : Match aller (Vainqueur Play-offs Ligue 2 BKT - 16e de Ligue 1 McDonald's)

Match aller (Vainqueur Play-offs Ligue 2 BKT - 16e de Ligue 1 McDonald's) Dimanche 24 mai 2026 : Match retour (16e de Ligue 1 McDonald's - vainqueur Play-offs Ligue 2 BKT)

Tout se jouera donc en l'espace de douze jours. L'objectif principal de l'ASSE est bien évidemment de ne pas faire partie de ces équipes. En Ligue 2, plusieurs clubs sont encore en lice pour y participer. Premier du championnat, l'ESTAC n'est pas encore mathématiquement en Ligue 1, même si la tendance est favorable. Derrière, l'ASSE et Le Mans sont proches d'assurer leur podium. Avec 57 points, les deux clubs comptent six points d'avance sur Reims, le Red Star et Rodez, respectivement 4e, 5e et 6e... Avec 47 points, Montpellier a encore une possibilité d'accéder au top 5 de Ligue 2. Lors de la dernière journée, les joueurs de Zoumana Camara affronteront d'ailleurs le Red Star.

Enfin, même si cela paraît compliqué, Annecy et Pau, 8e et 9e avec 46 et 45 points, peuvent encore y croire en cas de sans-faute. La fin du championnat va être déterminante, avec encore plusieurs confrontations directes, notamment pour l'ASSE. Les Verts recevront Troyes avant de se déplacer sur la pelouse de Rodez, qui n'a perdu aucun de ses 17 derniers matchs. Une série impressionnante !

Et en Ligue 1, quelle est aujourd'hui la véritable configuration ?

Metz quasi condamnée à la Ligue 2, et ensuite ?

Si la série de Rodez en Ligue 2 est impressionnante, celle de Metz en Ligue 1 l'est également, mais pour d'autres raisons... Depuis le 9 novembre 2025 et une victoire 2-1 sur leur pelouse face à Nice, les promus n'ont plus remporté le moindre match. Une série impressionnante de 18 matchs sans succès. La conséquence est immédiate. Avec 15 points au compteur, Metz est 18e, devancée par Nantes (20 points) et Auxerre (25 points). Metz est tout proche de faire l'ascenseur, une fois de plus...

De l'autre côté, Nantes est tout proche d'être rétrogradée. Si de son côté Metz s'est inclinée une nouvelle fois, 3-1 face au Paris FC ce dimanche, Nantes a pris un point sur sa pelouse contre Brest. Un point important, mais frustrant, car les Canaris menaient 1-0 jusqu'à la dernière minute du temps additionnel... Exclu au cours de la partie, Vahid Halilhodzic s'est exprimé, furieux contre l'arbitrage. "Après ce résultat, il y a de la colère et de l'incompréhension. Je ne comprends pas ce carton rouge. De toute façon, je n'ai pas compris toutes les décisions d'arbitrage. C'est un jeune arbitre et il m'a dit qu'il ne faut pas trop parler car je peux encore prendre des suspensions, mais je m'en fous !"

Ces points précieux perdus en cours de rencontre ont diminué les chances de Nantes de prendre la place de barragiste occupée aujourd'hui par l'AJ Auxerre... Mais les Nantais ont encore un match de retard par rapport à leur concurrent. Il leur reste le PSG (match en retard), Rennes, Marseille, Lens et Toulouse. Un calendrier compliqué.

Auxerre, le barragiste ?

Les Bourguignons ont failli réaliser la très grosse opération du week-end ! Alors qu'ils menaient 2-0 sur la pelouse de Monaco, ils se sont finalement fait remonter pour finir à 2-2. Un point précieux, mais sans doute frustrant. Le coach d'Auxerre, Christophe Pélissier, préfère retenir le bon point pris. " Il faut prendre de la hauteur par rapport au match, par rapport aux résultats. Certes, quand on mène 2-0, on se dit que c'est peut-être un point de perdu. Mais je me dis aussi que, quand on est à 2-2 à la 60e, pendant 35 minutes, être capable de résister à la furie monégasque, c'est aussi un bon point pour nous."

Dans leur calendrier, les Auxerrois affronteront Lyon, Angers, Nice et Lille ! Et l'avant-dernier match face à Nice s'annonce bouillant. Les Niçois, en difficulté en Ligue 1, ont pris un point important face au LOSC ce week-end. L'équipe de Claude Puel, encore engagée en Coupe de France, affrontera Marseille, Lens, Auxerre et Metz ! Avec 29 points au compteur, ils ont une marge de 4 points sur Auxerre. Suffisant, avec un calendrier si difficile ?

Enfin, Le Havre, avec 30 points, n'a remporté aucun de ses 8 derniers matchs. Si le premier but de Sofiane Boufal depuis près de deux ans a permis au Havre de prendre un point, cela n'est pas encore suffisant pour se maintenir. Les Normands comptent 31 points, six de plus qu'Auxerre, et le calendrier n'est sans doute pas plus abordable. Ils joueront contre Metz, puis Lille, Marseille et Lorient...

Les prochaines rencontres seront déterminantes et passionnantes ! Des clubs historiques de Ligue 1 pourraient se retrouver en Ligue 2 la saison prochaine. À quelques semaines de la fin du championnat, tout reste à jouer dans deux championnats toujours aussi incertains.