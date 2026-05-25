L’ASSE continue d’explorer le marché des jeunes talents en vue de la saison prochaine. Selon les informations de Foot Mercato, les Verts suivent de près Victor Eletu, milieu de terrain de l’AC Milan. Une piste qui s’inscrit dans une stratégie déjà observée ces dernières semaines du côté stéphanois.

À 21 ans, Victor Eletu arrive à un tournant de sa carrière. Formé à l’AC Milan depuis l’adolescence, le milieu nigérian peine encore à trouver sa place dans l’effectif professionnel lombard malgré une progression remarquée en interne.

Le joueur a pourtant accumulé plus de 150 apparitions avec les équipes de jeunes des Rossoneri et reste considéré comme un profil à fort potentiel. Cette saison, il a principalement évolué avec la réserve milanaise en Serie D, disputant 28 rencontres pour 2 buts et 3 passes décisives.

International U20 nigérian, Victor Eletu s’est aussi montré à son avantage en Youth League et lors de la Coupe du monde U20 avec les Flying Eagles.

Victor Eletu, un profil moderne qui plaît à l’ASSE

Selon Foot Mercato, l’AS Saint-Étienne apprécie particulièrement le profil du milieu milanais. Et pour cause : Victor Eletu possède des qualités qui correspondent parfaitement au football moderne.

Capable d’évoluer en sentinelle, relayeur ou dans un rôle plus offensif, le Nigérian séduit par sa qualité de relance, sa capacité à casser les lignes balle au pied et son volume athlétique. Sa polyvalence et sa qualité technique font aujourd’hui de lui un joueur très observé sur le marché.

Malgré une récente prolongation de contrat signée à l’été 2025 avec l’AC Milan, le joueur chercherait désormais un projet capable de lui offrir davantage de temps de jeu au haut niveau.

L’ASSE n’est d’ailleurs pas seule sur le dossier. Toujours selon Foot Mercato, plusieurs clubs français ont pris des renseignements comme Guingamp, Pau, Grenoble, Dunkerque ou Nancy. Des intérêts existent également en Belgique, en Espagne, au Portugal et en Europe de l’Est.

Les Verts multiplient les pistes avant le mercato

Cette nouvelle rumeur confirme surtout une tendance claire du côté de Saint-Étienne : le secteur du milieu de terrain sera l’un des chantiers prioritaires du prochain mercato.

Ces dernières semaines, plusieurs profils suivis par les Verts ont été évoqués par nos soins. Seul joueur qui n'évolue pas au milieu, Nolan Galves, jeune latéral très prometteur qui plaît fortement à la cellule de recrutement stéphanoise.

Autre nom évoqué : Alexis Trouillet. Le joueur originaire de la Loire reste apprécié dans le Forez et pourrait représenter une opportunité intéressante selon l’évolution de sa situation cet été.

Exclu Mercato : Alexis Trouillet dans le viseur de l'ASSE, Angers, Brest et Nantes

Enfin, depuis plusieurs mois, le nom d’Enzo Bardeli circule également autour de l’ASSE. Le milieu de terrain de Dunkerque coche plusieurs cases recherchées par les dirigeants stéphanois : activité, projection et capacité à dynamiser l’entrejeu.

Reste désormais à savoir quelle direction prendra réellement le mercato stéphanois. Les Verts ciblent des profils jeunes pour cet été.