L'ASSE a déjà enregistré plusieurs départs cet été. Les joueurs arrivant à la fin de leur contrat en juin 2025 n'ont pas été prolongés. De plus, Pierre Cornud (Maccabi Haïfa), Ibrahim Sissoko (Vfl Bochum) et Lamine Fomba (Servette FC) ont été transférés. De quoi dégraisser l'effectif professionnel. Le club n'entend toutefois pas s'arrêter là. Deux jeunes joueurs, non convoqués à la reprise du groupe professionnel en juin dernier, devraient s'en aller prochainement.

La réserve de l'ASSE a retrouvé le chemin de l'entraînement le 1er juillet. Sylvain Gibert a d'ailleurs pu s'appuyer ces dernières semaines sur deux éléments importants, ayant déjà goûté au monde professionnel : Ayman Aiki et Cheikh Fall. À l'image d'un Darling Bladi parti avec l'équipe B du Betis Séville, les deux joueurs ne rentrent pas dans les plans du club. La porte n'est donc logiquement pas fermée pour un départ.

Aiki et Fall direction Bastia ?

Prêté en janvier dernier au SC Bastia, Ayman Aiki pourrait bien retourner en Corse, selon les informations du Porgrès. L'ailier né en 2005 est de nouveau dans le viseur des Bastiais, qui souhaitent le conserver malgré le faible temps de jeu dont il a bénéficié la saison dernière en Ligue 2. Dans le même temps, l'Aris Salonique et un club qatarien sont aussi intéressés par Aiki. L'avenir de l'international français U20 semble en tout cas s'écrire loin du Forez.

Son coéquipier Cheikh Fall devrait d'ailleurs lui aussi rejoindre Bastia. L'option de libérer le milieu de terrain sénégalais contre un pourcentage à la revente est sur la table. Comme lui comme pour Ayman Aiki, Le Progrès indique qu'un départ pourrait intervenir dès cette semaine.

Une issue qui semble assez logique. La première apparition en pro de ces deux joueurs remonte en effet à la saison 2022-2023, sous les ordres de Laurent Batlles. Depuis, ils n'ont pas réussi à passer le cap afin de s'imposer durablement dans le groupe professionnel... À suivre.