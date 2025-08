L'entraîneur de la réserve de l'ASSE, Sylvain Gibert, s'est livré à l'issue du tournoi de Ploufragan pour PeupleVert après une place finaliste. Voici son ressenti sur le tournoi.

"Le sentiment général, c’est qu’il y a forcément un peu de déception et de frustration de ne pas avoir remporté le tournoi — surtout après une finale où, je pense, nous avons plutôt fait bonne figure, notamment en termes d’occasions. On en a eu plus que les Rennais, donc c’est logique d’être déçus de ne pas être allés au bout. Mais la vraie déception vient surtout du fait que j’ai trouvé que l’équipe et le groupe étaient montés en puissance tout au long du week-end.

C’est une réelle satisfaction, que ce soit dans l’implication, la compréhension du projet de jeu… On a vu des garçons vraiment désireux d’appliquer ce qu’on leur demandait. Ça nous a permis d’être solides défensivement — notamment grâce à notre pressing, qui a souvent gêné les sorties de balle adverses et nous a permis de récupérer pas mal de ballons.

"Ce que je retiens surtout de ce tournoi, c’est l’évolution du groupe du début à la fin, et l’état d’esprit collectif" (Sylvain Gibert, coach de la réserve de l'ASSE après le tournoi de Ploufragan)

Et puis, dans la maîtrise du jeu, j’ai trouvé que l’équipe gagnait en maturité au fil des matchs : on perdait de moins en moins de ballons, alors que sur la première mi-temps du premier match, on avait encore pas mal de déchet technique. Sur les autres rencontres, on a réussi à avoir de très bonnes phases de possession et à se créer des occasions, avec nos joueurs offensifs qui ont su exploiter leurs qualités pour créer du danger.

Ce que je retiens surtout de ce tournoi, c’est l’évolution du groupe du début à la fin, et l’état d’esprit collectif. C’est quelque chose auquel je tenais beaucoup : je leur avais demandé qu’on redevienne une vraie équipe, et c’est vraiment le sentiment que j’ai eu match après match. Un vrai groupe, où tout le monde est concerné — même ceux qui ont eu un peu moins de temps de jeu.

Tout le monde a joué le jeu à fond, chacun a essayé de faire le boulot pour l’autre, et ça, c’est fondamental pour avoir une véritable identité collective. Pour moi, c’est la base. Et en lien avec nos valeurs, notamment à Saint-Étienne, c’est essentiel de transmettre ces principes-là. C’est donc un autre point de satisfaction. Globalement, je trouve qu’on a réalisé un bon tournoi. Il y a évidemment des choses à corriger, mais on n’en est qu’à un mois de préparation. Cela va nous permettre d’avoir de la matière pour continuer à travailler dans les semaines à venir, et arriver dans les meilleures dispositions pour la reprise du championnat."

Crédit photo : asse.fr