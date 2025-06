Débarqué l'été dernier pour épauler Larsonneur dans les cages, Brice Maubleu n'aura disputé qu'une seule petite opposition sous la tunique verte. L'avenir du gardien durant le mercato faisait débat ces dernières semaines. Il s'est exprimé au micro du Dauphiné Libéré.

Redescendre tout de suite, (...) c’est très dur.

Pour la première fois de son histoire, Saint-Étienne a fait l'ascenseur et fait son retour en Ligue 2. Une relégation qui conclue une saison compliquée en tout point.

Brice Maubleu :"La saison ? Très compliquée. On a été derrière quasiment tout au long de la saison. Et comme on dit, à la fin du championnat, on est toujours à sa place. On a surtout été défaillant sur le plan défensif. On a pris tellement de valises… a marqué pas mal de buts mais on en a pris beaucoup trop. (...)

Il y avait un tel engouement, une telle attente avec cette remontée en Ligue 1. C’était un événement. L’ambiance était incroyable au stade, on était aussi très suivi à l’extérieur. Redescendre tout de suite sans même passer par les barrages, c’est très dur."

Maubleu prend la défense de Larsonneur

Parmi les postes pointés du doigt, celui de gardien est régulièrement évoqué. Avec 77 buts encaissés, l'ex-meilleure défense de Ligue 2 fait l'exploit d'être la deuxième pire défense du championnat.

Brice Maubleu : "Gautier (Larsonneur) est très apprécié ici. C’est le capitaine, il a une aura à Saint-Étienne. En plus, il a fait ses matches, il n’était pas coupable du nombre de buts qu’on encaissait ni sur les résultats qu’on faisait. J’étais venu pour être sa doublure, c’était clair comme ça.

J’ai fait mon maximum pour apporter à l’équipe, j’ai vécu des moments dingues. Jouer à Saint-Étienne, c’est quelque-chose quand même. C’est une expérience incroyable. Ça aurait été dommage de passer à côté de ça. Même si j’aurais aimé jouer un peu plus, bien sûr."

Un départ envisagé au mercato ?

À la question "serez-vous stéphanois la saison prochaine", l'ancien gardien du GF38 répond "oui". Un potentiel départ durant le mercato semble écarté par le joueur.

Brice Maubleu : "Ça va être un bel objectif de jouer les premiers rôles et de tenter de faire remonter Sainté. On fera partie des favoris. Il y aura une autre dynamique avec la perspective de jouer une montée. On sera un peu l’équipe à battre, on s’y prépare. La Ligue 2 en plus, je connais. J’ai fait quelques matches (sourire). On devrait repartir avec Gautier et moi en numéros 1 et 2.

J’aurai 36 ans en décembre. Mais je suis vraiment en forme. Je me sens en cannes et je me vois bien continuer en pro. Je n’ai pas envie de raccrocher."