En juin 2024, le rachat de l’ASSE par Kilmer Sport Ventures détenu par Larry Tanenbaum a marqué un tournant majeur dans l’histoire récente du club. Un virage attendu, presque vital, après vingt années de gestion bicéphale sous Bernard Caiazzo et Roland Romeyer. Les nouveaux dirigeants l’ont rapidement compris : l’effectif promu en Ligue 1 n’était pas calibré pour l’élite. Il fallait agir fort et vite. Le mercato est alors devenu un chantier prioritaire pour bâtir une équipe compétitive et durable.

L’été 2024 a ainsi été marqué par une vague de recrutement inédite dans le Forez. Ben Old, Augustine Boakye, Lucas Stassin, Brice Maubleu, Zuriko Davitashvili, Pierre Ekwah, Igor Miladinovic, Pierre Cornud et Yunis Abdelhamid ont rejoint l’ASSE. Un mélange de profils jeunes, de paris et de joueurs plus expérimentés. En janvier 2025, les dirigeants ont poursuivi leur ajustement avec les prêts, assortis d’options d’achat, d’Irvin Cardona et Maxime Bernauer. L’objectif était clair : se donner toutes les chances de se maintenir en Ligue 1.

La suite, on la connaît. Malgré ces renforts, l’ASSE n’a pas évité la relégation. Et l’été 2025 a encore été animé, cette fois pour reconstruire en Ligue 2, avec les arrivées de Strahinja Stojkovic, Lassana Traoré, Ebenezer Annan, Joao Ferreira, Joshua Duffus, Chico Lamba et Mahmoud Jaber, sans oublier la levée des options d’achat de Bernauer, Ekwah et Cardona.

Mercato ASSE : des paris assumés en Ligue 1

Avec Kilmer Sport Ventures, la stratégie a changé. Fini les ajustements à la marge. Le club a assumé une politique de volume et de profils variés. Certains joueurs ont répondu présents. D’autres ont peiné à s’imposer dans un contexte exigeant, entre pression du maintien et instabilité sportive.

La Ligue 1 ne pardonne pas. Plusieurs recrues ont manqué de continuité, parfois freinées par des blessures ou une adaptation compliquée. Dans ce contexte, la direction a dû trancher rapidement, quitte à acter des départs précoces. Analyse de 18 mois de travail et l'arrivée de 18 joueurs.

Les bons coups de la cellule

La cellule de recrutement stéphanoise peut aussi se targuer de plusieurs vrais coups réussis. Chico Lamba, Joshua Duffus, Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili, Mahmoud Jaber ou encore Irvin Cardona se sont imposés comme des éléments importants de l’effectif. Pour certains, leur valeur marchande a même fortement progressé ces derniers mois. Joshua Duffus, encore en phase de découverte du haut niveau, rentabilise parfaitement son temps de jeu. Utilisé comme joker, l’attaquant affiche déjà 4 buts et 3 passes décisives en seulement 380 minutes, un rendement remarquable.

Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili présentent eux aussi des statistiques solides. Si la demi-saison en Ligue 2 est plus délicate pour le Belge, son bilan global reste très positif : 16 buts et 8 passes décisives en 43 matchs sous le maillot vert. Le Géorgien, actuel meilleur buteur du championnat avec 8 réalisations, cumule 17 buts et 9 passes décisives en 49 rencontres. Des chiffres qui confirment leur statut d’armes offensives majeures. Arrivés l’été dernier, Mahmoud Jaber et Chico Lamba ont également convaincu le peuple vert. Le milieu israélien est devenu un homme clé du dispositif d’Eirik Horneland. Fiable, généreux et combatif, il a disputé 16 matchs sur 17, ne manquant que 276 minutes de jeu. La fiabilité incarnée.

Le bilan de Lamba est freiné par une blessure, mais son importance est évidente. Avec lui, l’ASSE affiche six victoires, deux nuls et une défaite, contre trois victoires, un nul et quatre défaites sans lui. Trois clean sheets avec Lamba, un seul sans. Enfin, Irvin Cardona poursuit sur sa lancée. Avec 20 buts et 8 passes décisives en 54 matchs avec l'ASSE, il est tout simplement décisif un match sur deux.

ASSE : Cornud et Abdelhamid, deux trajectoires contrastées.

Parmi les recrues de l’été 2024, deux joueurs ont déjà quitté le Forez après une seule saison : Pierre Cornud et Yunis Abdelhamid.

Le cas de Pierre Cornud illustre bien les difficultés rencontrées par certains renforts. Recruté pour apporter de la profondeur sur le côté gauche, il n’a disputé que 576 minutes en Ligue 1 sur un total possible de 3 060. Un temps de jeu trop faible pour s’installer. De retour au Maccabi Haïfa, le latéral a en plus connu une blessure, freinant encore sa relance.

Pour Yunis Abdelhamid, l’histoire est différente mais le constat similaire. Le défenseur central, pourtant expérimenté, n’a jamais réellement trouvé sa place à Saint-Étienne. Il a depuis signé à l’AS FAR Rabat. Là-bas, il dispute environ 50 % des rencontres, selon les données de Transfermarkt. Un temps de jeu correct, sans être indiscutable, loin du rôle de leader espéré à son arrivée dans le Forez.

Bernauer, Miladinovic, Annan et Ferreira brassent le chaud et le froid

Tous les paris tentés par l’ASSE ne se transforment pas automatiquement en réussites éclatantes. Certains dossiers restent plus nuancés, à l’image de Joao Ferreira. Le défenseur portugais a alterné le bon et le moins bon depuis son arrivée dans le Forez. Sur le plan statistique, son apport est réel avec 2 buts et 2 passes décisives en 14 matchs toutes compétitions confondues. Un bilan intéressant pour un défenseur. Mais ces chiffres positifs sont ternis par plusieurs erreurs défensives coûteuses, notamment face au Red Star ou contre Le Mans. Des fautes de concentration qui ont directement pesé sur les résultats. Son passage à l’ASSE reste donc contrasté, entre promesses et regrets.

Le constat est similaire pour Igor Miladinovic. Le Serbe vit une aventure compliquée à Saint-Étienne. Après une première saison quasiment blanche, il commence à grappiller du temps de jeu cette année. En 18 mois, il n’a toutefois disputé que 17 matchs, un total encore très léger. Malgré tout, Miladinovic semble monter progressivement en puissance. Reste une question centrale : cette évolution sera-t-elle suffisante pour justifier les 3 millions d’euros investis par le club ?

Maxime Bernauer incarne lui aussi cette irrégularité. Pour ses premières minutes sous le maillot étoilé, il concède un penalty face à Angers. Depuis, ses performances oscillent. Le match contre Bastia en est le parfait symbole : auteur d’une passe décisive splendide, il est aussi fautif sur le deuxième but adverse. Enfin, Ebenezer Annan a montré des lacunes, notamment sur l’alignement défensif, comme sur les buts encaissés contre Annecy ou Troyes. Mais le jeune international ghanéen conserve une vraie marge de progression. Des profils encore en construction, à manier avec patience.

Reste l'énigne, Pierre Ekwah, le sujet tabou à l'ASSE. Après une saison intéressante en prêt, l'ancien joueur de Sunderland refuse de jouer pour l'ASSE. Selon certaines sources, il a même fait une rupture de son contrat avec le club du Forez. La situation est floue et se réglera devant la justice. En attendant, la situation actuelle laisse un goût amer !

Des espoirs à la peine

Recruté pour l’avenir, Lassana Traoré peine pour l’instant à trouver sa place à l’ASSE. Freiné par plusieurs pépins physiques et un temps de jeu très limité, le jeune joueur n’a disputé que six petites minutes avec le groupe professionnel. Il a également été aligné à deux reprises avec la réserve, sans véritablement pouvoir enchaîner.

La situation est à peine plus avancée pour Strahinja Stojkovic. Moins souvent blessé, le Serbe, lui aussi pensé pour le moyen terme, a du mal à s’adapter aux exigences du football français. Titularisé contre Le Mans avec les pros, il avait souffert. Il a ensuite été réutilisé en Coupe de France face à Écotay (11-1), avant de disputer quatre matchs en réserve. Des débuts encore timides.

Un véritable contraste quand on sait que Gadegbeku et El Jamali, eux aussi 2007, figurent quasi systématiquement avec le groupe professionnel en Ligue 2.