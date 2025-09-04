Alors que le mercato vient de fermer ses portes, les dirigeants de l'ASSE doivent toujours gérer plusieurs dossiers sensibles. À commencer par Djylian N'Guessan.

Clément (Peuple Vert) : "Pour Djylian N'Guessan, on se dirige peut-être à une situation qui pourrait être similaire à Mathis Amougou parce que le joueur est en fin de contrat dans deux ans. Donc potentiellement soit cet été, soit cet hiver, il peut y avoir un départ qui peut être envisagé. Il y a la volonté est de le prolonger. Comme il y avait la volonté, il y a six mois, de prolonger Mathis Amougou. Mais pour le moment, il n'y a aucun accord de trouvé. Comme souvent, c'est encore une fois compliqué avec l'entourage du joueur. Malheureusement, la prolongation est loin d'être actée. Ça avait déjà été très dur de le signer professionnel la saison dernière.

En tout cas, la possibilité d'une vente cet hiver, comme Mathis Amougou, est envisageable parce que ce sera la dernière fois qu'il sera potentiellement au maximum de sa valeur. L'été prochain, il sera un an de la fin de son contrat. Les clubs pourront attendre six mois pour lui faire signer un contrat libre. Donc la situation est un peu plus critique pour N'Guessan. Entre Amougou, Eymard et N'Guessan, ça fait peut-être un peu beaucoup avec les jeunes de la formation. Kilmer galère sur ce point. Ils ne sont pas les seuls responsables, loin de là."

Kilmer se heurte à une loi française

Sylvain (Peuple Vert) : "Kilmer doit faire face à un vrai problème. En France, contrairement à d'autres pays européens, le premier contrat professionnel peut être de trois ans maximum. D'office, tu crées un problème via cette règle-là. En Italie, par exemple, il est possible de signer 5 ans. En Angleterre, aussi. Ailleurs, c'est possible de signer 5 ans. Avec cette règle, tu crées une inégalité et un problème. Si tu signes un jeune pour 3 ans, à la fin de la première saison où le garçon va commencer à jouer, il ne lui reste déjà plus que deux ans de contrat. Tu entres déjà dans une phase critique où tu as potentiellement déjà plus les cartes en main. Parce que tu te rapproches déjà de sa dernière année.

Deuxième chose, pour Paul Eymard, la proposition de Kilmer était un contrat de trois ans plus 2 ans obligatoire proposés 6 mois plus tard en janvier. L'idée est de les sécuriser pour 5 ans. Aujourd'hui la famille refuse ça. Kilmer veut se protéger sur ces cas-là. Aujourd'hui, les cas des jeunes, c'est des cas difficiles parce que tu ne peux leur offrir que 3 ans de contrat."

La tentative de l'ASSE pour rester maître du jeu

Sylvain (Peuple Vert) : "Kilmer essaye de contourner en faisant six mois plus tard des prolongations quasi obligatoires pour finalement en fait les mettre au contrat quatre ou cinq ans. Ils tentent de les sécuriser comme ils le font sur les recrues en ayant des contrats minimum de quatre ou cinq ans. L'objectif est de rester être maître du jeu. Maître du temps par rapport au contrat et à ce compte-là, ce serait plus facile à gérer. Aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une réforme dans le code du sport français qui permette d'offrir des contrats de 5 ans dès le départ. Et à ce compte-là, ça limiterait l'exode de certains talents."