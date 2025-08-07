International portugais chez les jeunes, Joao Ferreira (24 ans) s’apprête à découvrir un nouveau défi avec l’AS Saint-Étienne. Passé par Benfica, Udinese, Braga ou encore Watford, le latéral droit arrive avec un bagage solide et une mentalité de compétiteur.

Vasco Antão, journaliste pour le célèbre quotidien portugais Record nous présente le joueur : « Joao Ferreira a un bon parcours à Benfica, où il a rapidement rejoint les équipes nationales de jeunes du Portugal. » Formé chez les Aigles puis à Rio Ave, João Ferreira est rapidement identifié comme un talent prometteur. Il grimpe vite les échelons des sélections portugaises jusqu’à l’U20 et signe très jeune à Watford, qui le prête ensuite pour engranger du temps de jeu.

Joao Ferreira, un profil offensif et polyvalent

« En plus d'être arrière droit, il a de l'expérience dans un système avec trois défenseurs centraux sur le côté droit de la défense. » Polyvalent, Joao Ferreira s’intègre aussi bien dans une défense à quatre qu’en piston droit. Il possède un coffre supérieur à la moyenne et un vrai tempérament, qualité précieuse dans le système d’Eirik Horneland.

« C'est un joueur très actif dans les actions offensives, ayant une grande facilité à couvrir tout le flanc et à intégrer les actions offensives. C'est un joueur offensif qui aime aider les attaquants à terminer les actions. » Avec un profil résolument tourné vers l'avant, João Ferreira aime se projeter dans le camp adverse. Il pourrait parfaitement s’entendre avec Irvin Cardona, Ben Old ou Augustine Boakye, joueurs également à l’aise pour combiner sur le côté droit.

Défensivement perfectible mais prometteur

« Il doit s'améliorer défensivement dans les interceptions et dans la fermeture au milieu, lorsque c'est nécessaire dans le dos de sa défense. » Le Portugais n’est pas exempt de tout reproche sur le plan défensif. À lui de progresser dans le replacement et la lecture du jeu pour devenir une véritable valeur sûre en Ligue 2.

Mais Joao Ferreira a de quoi convaincre : « Les saisons qu'il a passées en prêt de Watford à l'Udinese et à Braga, jouant toujours plus de 30 matchs, montrent que le joueur de 24 ans fait preuve de constance. »

Joao Ferreira, une bonne affaire pour l’ASSE ?

« Saint-Étienne est bien loti. » Joao Ferreira représente un pari mesuré et intéressant. Son expérience en Angleterre, en Italie et au Portugal l’a forgé. Il dispose maintenant d’une carte à jouer avec les Verts. D’autant plus qu’il arrive dans un contexte où les postes de latéraux sont une priorité du mercato.

« Une bonne affaire pour l'ASSE ? C'est toujours subjectif. Je dirais que c'est un bon club et João est un bon joueur. Il est temps de saisir l'opportunité et de démontrer ses qualités de joueur en France ! »

Un grand merci à Vasco Antão (Record) !