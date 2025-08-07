Une année après l'avoir quitté, l'ASSE retrouve la Ligue 2 cette saison. Qui dit Ligue 2, dit BeIN Sport et son duo devenu iconique : Robert Malm - Clément Grèzes. Ce dernier a répondu à nos questions avant de retrouver l'AS Saint-Etienne dès ce samedi.

Le retour de l'ASSE en L2 ?

Clément Grèzes (BeIN Sport) : "Le retour des Verts en L2 c'est quelque chose dont on ne se réjouit évidemment pas. En tant que fan de foot, on veut d'abord que les grands clubs soient au sommet du foot français. Mais on ne peut pas s'empêcher d'être excités quand même par la perspective de retrouver une institution comme celle-ci. Ce n'est évidemment pas pareil que la 1ʳᵉ fois, parce qu'on sait à peu près à quoi ressemble l'engouement autour du club en Ligue 2. Mais c'est un formidable moteur pour le championnat et une superbe occasion, encore une, de montrer aux curieux qu'il y a plein de super moments à vivre en L2 !"

Le projet Kilmer ?

Clément Grèzes (BeIN Sport) : "Difficile d'avoir un avis sur le projet Kilmer pour l'instant. L'impression que la saison dernière a été un peu ratée. On a eu la sensation que le recrutement n'a pas collé exactement avec le niveau de la Ligue 1 et le projet de jeu. C'est vraiment cette saison qu'on va pouvoir jauger si ça fonctionne. On a un coach qui est installé. On connait donc le projet de jeu. On a un recrutement qui a été fait pour alimenter ce projet de jeu. Puis, on a surtout une capacité financière d'un club qui doit réussir ses objectifs. Il y a une vraie pression. On ne peut pas se permettre de passer deux saisons en Ligue 2. C'est vraiment la saison où on pourra à son issue si ça va dans le bon sens ou pas."

Attention aux pièges pour les Verts

Clément Grèzes (BeIN Sport) : "Le piège pour l'ASSE c'est de se retrouver avec le statut d'énorme favori. On a tous en tête les investissements réalisés lors de ce mercato. C'est exceptionnel si on regarde les dépenses des autres clubs de Ligue 2. Ils n'ont quasiment pas fait le moindre chèque cet été. Donc évidemment que Sainté est l'immense favori. Mais on a déjà connu ça il y a trois ans. On avait un coach (Laurent Batlles) qui avait un vrai projet de jeu identifié. Il a finalement eu du mal à le mettre en place.

Un des points rassurant pour l'ASSE, c'est qu'une parie des joueurs présents connaissent cet environnement particulier. J'ai envie de penser que Saint-Etienne va plutôt maitriser les choses cette saison. Je pense que ça dépendra vraiment du premier du championnat. Même si on a vu qu'avec ODO, un changement d'entraineur peut rapidement bouleverser les choses. Mais si l'ASSE réussie à prendre des points, et se montrer costaud, sans connaitre de crise de résultat après le premier quart, ça voudra dire que le groupe est solide. La possibilité d'aller viser le top 2 sera vraiment là."

Quels favoris en Ligue 2 ?

Clément Grèzes (BeIN Sport) : "En Ligue 2, on constate depuis plusieurs saisons que les équipes qui descendent de Ligue 1 disposent de fonds supérieurs. Globalement, il y a un ascenseur qui fonctionne encore plus ces dernières années. Reims sera donc logiquement favori à la montée. Montpellier, c'est un projet plus dans le renouveau. Possible que ça prenne un peu plus de temps. Il y a de la qualité, mais un public à reconquérir aussi. Il y a beaucoup de choses à reconstruire au MHSC. Il y a des similitudes avec la descente du TFC à l'époque.

L'EA Guingamp fait un très bel été en préparation. Ils peuvent faire bonne figure. Et pourquoi pas une surprise. Bastia par exemple. Ils m'ont l'air de se structurer. Il y a quelque chose qui fonctionne bien. De quoi penser qu'il y a un environnement pour pourquoi pas être candidat au Top 5 de Ligue 2."

Un dispositif exceptionnel pour l'ASSE

Clément Grèzes (BeIN Sport) : "Pour ce qui est des avant-matchs, il va y avoir un peu de changement. L'ASSE bouscule un peu les habitudes qu'on peut avoir en Ligue 2. À club exceptionnel, programmation un peu exceptionnelle. Il est très probable de voir l'ASSE décalé à 20 heures le samedi pour pouvoir jouer en Prime Time. On aura sur ce match-là un dispositif un peu différent. Florian Genton sera au bord du terrain pendant une vingtaine de minutes. Ce sera dans la continuité du match de Ligue 1 (17h).

Robert (Malm) et moi commenteront le samedi à 20 heures (Choix 1). Lorsque l'ASSE sera diffusée le samedi à 14 heures (choix 2), il y aura le système classique avec les deux coachs autour de Vanessa Lemoigne et François Rabiller. On sera au plus près avant et après les matchs des Verts pour vivre cette nouvelle saison en Ligue 2. On ne s'y attendait pas forcément, mais nous sommes ravis de partager avec vous cette saison."