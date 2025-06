Mahmoud Jaber devrait rapidement s'engager avec l'ASSE. Le milieu de terrain international israélien suscite une certaine curiosité. Poteaux-carrés a mis la main sur un article du média local Yediot Aharonot. En novembre dernier, ils mettaient à l'honneur le néo-stéphanois. De quoi mieux connaitre Mahmoud Jaber.

"Jaber, né et élevé à Tayibe, est peu enclin à la publicité et n'a jamais été interviewé, pas même sur le site officiel du club. Ses camarades de vestiaire le surnomment "le tracteur" car il laboure souvent le terrain.

Il y a 2 ans et demi, Mahmoud a été convoqué pour la première fois en équipe nationale israélienne, devenant ainsi le deuxième frère Jaber à porter le maillot national, après Abdullah (31 ans), qui a disputé 56 matches et marqué 2 buts pour l'équipe nationale palestinienne, et a même été capitaine hors saison."

Un conflit israélo-palestinien qui met sa citoyenneté à l'épreuve

Bien qu'il n'ait pas été considéré comme un grand potentiel par le département des jeunes verts et qu'il n'ait pas été appelé dans les équipes de jeunes israéliennes, Mahmoud n'a pas lorgné l'équipe nationale palestinienne comme son frère. Pourtant, il doit faire face à une réalité sensible et explosive, dont le point culminant a été les événements du 7 octobre. Suite aux pressions exercées sur lui, Jaber a publié un message rare sur les réseaux sociaux :

"Il ne fait aucun doute que ce qui s'est passé nous a tous pris au dépourvu. Ce que nous avons entendu et vu est bien plus grand que nous ne pouvons le contenir. Et tout comme cela a paralysé le pays, cela nous a paralysés, nous, les petits citoyens. Je suis diplômé de l'internat Kfar Galim de Haïfa, tout le monde sait qui je suis", a souligné le milieu de terrain. "Cela m'attriste profondément que ma citoyenneté et ma loyauté soient mises à l'épreuve. J'embrasse tous nos chers supporters, j'espère que nous ne connaîtrons que des jours meilleurs et que ce cauchemar prendra bientôt fin."

Mahmoud Jaber, discret sur les Réseaux Sociaux

Lors de la conférence de partenariat israélo-arabe organisée par la Fédération de football à Umm al-Fahm, Jaber a pris la parole pour la première et dernière fois :

"Dès la cinquième, j'ai grandi parmi les Juifs. J'étais dans une école juive et je ne me suis jamais senti mis à l'écart, j'en ai toujours fait partie, et c'est un honneur pour tout joueur de jouer pour l'équipe nationale israélienne. En tant que joueur d'un grand club, il faut réfléchir à deux fois avant chaque mot et chaque tweet publié. Un mot déplacé, la communauté et les abonnés peuvent le mal comprendre et le résultat peut être mal interprété. Il suffit de transmettre un message de coexistence, et c'est tout."

Jaber, un marathonien à l'ASSE

"Le plus grand atout de Jaber réside dans son excellente condition physique. Il devance les joueurs de Haïfa en kilomètres, sprints, freinages et accélérations, et affiche des performances dignes d'un joueur européen de haut niveau, comme en témoignent les données GPS des matchs contre Villarreal, Rennes et le Panathinaïkos la saison dernière. Lors du dernier match contre la France, il a maintenu son intensité pendant 90 minutes face à des joueurs des meilleurs clubs du monde. C'est notamment grâce à son père, Nabil, qui lui a construit un centre de fitness chez lui à Taibeh. "Le problème de Jaber, c'est qu'il se donne à 100 % sur le terrain et à 100 % à l'entraînement", explique le Maccabi Haïfa. "Sa grave blessure contre Petah Tikva est survenue à la 80e minute, à la fin du match, alors qu'il courait comme un fou après un défenseur. Il doit savoir doser son engagement à chaque instant."

Après la défaite contre le Beitar Jérusalem, Lior Refaalov (joueur expérimenté du Maccabi) a crié dans les vestiaires : "Ici, les joueurs oublient pour quelle équipe ils jouent. Regardez Jaber comme il court pour 3 joueurs, tout le monde devrait être aussi dévoué sur le terrain !" Jaber est devenu un modèle de travail acharné, le joueur le plus discret du vestiaire, très humble, mais qui vient chaque jour à Kfar Galim pour se donner à fond."

Une belle concurrence vaincue par les Verts

"L'un des points faibles de Jaber, ce sont les statistiques : il n'a marqué que trois buts en Premier League, et ce, dès sa première année. [...]

Jaber était déjà très demandé à l'étranger avant même son arrivée à Paris. Haïfa a rejeté les offres de Rubin Kazan et de Ferencvaros, qui lui offraient 1,5 million d'euros, mais le club comprend désormais qu'il ne pourra pas le conserver la saison prochaine."