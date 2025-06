Les auditions de la DNCG ont débuté mardi 27 mai, marquant le lancement d’une période cruciale pour les finances du football professionnel français. Ce jeudi, une 4ème série de clubs de Ligue 1 et Ligue 2 a été entendue.

Il y a peu, Jean-Marc Mickeler, président de la DNCG, tirait la sonnette d’alarme dans Ouest-France : le déficit d’exploitation des clubs atteindrait entre 1,2 et 1,3 milliard d’euros, hors transferts. Selon lui, cette dérive remonte à 2018, lorsque plusieurs clubs ont basé leur modèle économique sur les revenus d’un contrat télévisé avec Mediapro, finalement avorté. Résultat : des dépenses en forte hausse, une dépendance accrue aux ventes de joueurs, et des bilans fragilisés.

Des clubs sous surveillance

Si aucune sanction n’a encore été prononcée lors des premières auditions, la DNCG reste en alerte. Certaines situations sont jugées critiques, avec des clubs au bord de la faillite. Des rétrogradations administratives pourraient être envisagées, notamment pour les équipes absentes des compétitions européennes et dont les actionnaires ne disposent pas de garanties suffisantes. Lyon, Nantes, Reims ou encore Angers seraient concernés.

Pour autant, Jean-Marc Mickeler se veut rassurant : « On ne jouera pas à 12 », a-t-il déclaré, excluant l’hypothèse d’un effondrement généralisé de la Ligue 1. Il mise plutôt sur des mesures ciblées, prises au cas par cas.

Premiers clubs validés

Plusieurs clubs ont d’ores et déjà passé l’examen sans encombre. En Ligue 1 : le PSG, AJ Auxerre, RC Lens, Strasbourg et Toulouse. En Ligue 2 : Troyes, Grenoble, Red Star, Amiens, Le Mans, Montpellier, Rodez et Laval. Tous ont vu leur situation validée sans mesures restrictives.

Hier, 3 nouveaux clubs professionnels étaient entendus : Le Stade Brestois, le Stade Rennais et l’EA Guingamp qui ont également passé cette étape de la DNCG sans aucune restriction. Le Havre qui devait passer aujourd’hui, à pu repousser l’échéance au 24 juin.

Les décisions de la DNCG du 12 juin

L’ASSE n’était pas le seul club concerné par un passage devant la DNCG ce jeudi. L’Olympique de Marseille, Metz et le Pau FC étaient convoqués. Aucune mesure n’a été prise à l’égard de ces 3 clubs par la DNCG. Pour l’heure, aucune sanction n’a été prononcée contre 1 club professionnel.