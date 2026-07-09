Le premier match de préparation de l'ASSE approche. Samedi soir, à 18h, les Verts affronteront le FC Biel-Bienne à l'Envol Stadium. Mais Ian Cathro ne pourra pas compter sur l'ensemble de son effectif. Plusieurs joueurs n'ont toujours pas repris l'entraînement collectif et ne devraient logiquement pas participer à cette première sortie estivale.

La préparation estivale de l'ASSE suit son cours à L'Étrat, mais tous les joueurs ne sont pas encore logés à la même enseigne. Si les premières recrues ont rapidement intégré le groupe, plusieurs éléments poursuivent un programme individualisé ou bénéficient encore d'un repos supplémentaire après leurs obligations internationales.

Cette situation devrait logiquement avoir des répercussions, et ce dès samedi face au FC Biel-Bienne. Pour cette première rencontre amicale de l'été, Ian Cathro devrait avant tout s'appuyer sur les joueurs qui ont enchaîné les séances collectives depuis la reprise.

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Des retours échelonnés après une intersaison particulière

Parmi les absents attendus figure notamment Mahmoud Jaber, toujours en phase de reprise après sa blessure de fin de saison. Même chose pour Nadir El Jamali, Maarten-Chris Paalberg, Chico Lamba, Paul Eymard, Lassana Traore et Djylian N'Guessan, qui ne seront pas de la première sortie des Verts ce vendredi.

Deux autres noms ne seront pas couchés sur la feuille de match de cette première rencontre amicale : Augustine Boakye et Ben Old. Les deux internationaux ont bénéficié de vacances prolongées après leur participation à la Coupe du monde. Le Ghanéen est allé jusqu'en huitièmes de finale avec sa sélection, tandis que le Néo-Zélandais disputait lui aussi la compétition aux États-Unis. Leur retour s'opérera courant juillet et leur absence face à Bienne est d'ores et déjà actée.

Une première revue d'effectif pour l'ASSE avant d'accélérer

Ce premier match amical devrait donc surtout permettre à Ian Cathro d'observer les joueurs présents depuis le premier jour de la reprise. Les nouvelles recrues, Sohaib Naïr et Jakob Breum, pourraient notamment effectuer leurs premiers pas sous leurs nouvelles couleurs, tandis que plusieurs jeunes devraient avoir l'occasion de se montrer.

L'absence de neuf joueurs réduit naturellement les possibilités de rotation, mais elle ne remet pas en cause le calendrier de préparation. L'objectif principal reste d'accumuler du temps de jeu et de retrouver progressivement des automatismes avant les échéances plus relevées de la fin juillet, et surtout début août avec la reprise de la Ligue 2.

Au fil des semaines, certains absents face à Bienne et d'autres recrues devraient intégrer le groupe, permettant à Ian Cathro de disposer progressivement d'un effectif proche de celui qui débutera le championnat le 8 août à Sochaux.