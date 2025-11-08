En quête de confirmation après un renouveau encourageant, l’ASSE se rend à Troyes avec l’ambition de frapper un grand coup. Pour ce choc face à l’ESTAC, c’est Mathieu Vernice qui sera au sifflet.
Les Verts sont en quête d'une nouvelle victoire ce samedi. Après un début de saison poussif, l'ASSE a radicalement changé de visage en quelques semaines. Portée par une dynamique retrouvée et un groupe plus solide, l’équipe forézienne pourrait bien jouer gros dans l’Aube. Ce déplacement face à l’ESTAC pourrait marquer un tournant important dans la course à la montée.
De l'expérience au sifflet d'ESTAC - ASSE
Mathieu Vernice a été désigné pour arbitrer la rencontre de la 14e journée de Ligue 2 entre l’ESTAC et l’AS Saint-Étienne, ce samedi à 20h00 au Stade de l’Aube.
Une première loin de Geoffroy-Guichard pour l'arbitre de 32 ans, qui a déjà croisé trois fois la route des Verts. Jusqu’ici, le bilan est équilibré. Un match nul face à Nîmes (1-1), une belle victoire contre Auxerre (3-1), et une défaite en Ligue 1 contre Rennes (0-2).
Cette fois, Vernice officiera dans une enceinte où son assistant, Florian Goncalves de Araujo, avait vécu un moment marquant : évacué sur civière à Troyes il y a trois ans. Ce duo arbitral, bien rodé, aura la tâche d’encadrer une opposition entre deux clubs en quête de relance.
Le bilan de Mathieu Vernice en Ligue 2 :
- 50 matchs arbitrés
- 201 cartons jaunes distribués
- 14 cartons rouges distribués
Les arbitres de la J14 de Ligue 2
AS Nancy-Lorraine - Laval MFC
Arbitre centre :FLORENT BATTA
Arbitre assistant 1 :YASSINE NACIRDINE
Arbitre assistant 2 :YANN THENARD
Clermont Foot 63 - Amiens SC
Arbitre centre : MICKAEL LELEU
Arbitre assistant 1 : BASTIEN COURBET
Arbitre assistant 2 : GILLES LANG KAERCHER
Grenoble Foot 38 - Rodez AF
Arbitre centre : MIKAEL LESAGE
Arbitre assistant 1 : GREGOIRE VALLETEAU
Arbitre assistant 2 : MOHAMED BENKEMOUCHE
Montpellier HSC - Annecy FC
Arbitre centre : BRENDAN ROFFET
Arbitre assistant 1 : FLORENT MARMION
Arbitre assistant 2 : JEAN PAUL NEVES GOUVEIA
SC Bastia - Stade de Reims
Arbitre centre : ANTOINE VALNET
Arbitre assistant 1 : QUENTIN GUIDOU
Arbitre assistant 2 : SEBASTIEN LEMAIRE
USL Dunkerque - Boulogne sur Mer
Arbitre centre : REMI LANDRY
Arbitre assistant 1 : FREDERIC HEBRARD
Arbitre assistant 2 : VIANNEY ROZAND
EA Guingamp - Pau FC
Arbitre centre : TIFENN LEPRODHOMME
Arbitre assistant 1 : MATTHIEU BONNETIN
Arbitre assistant 2 : CHRISTOPHER SPADAFORA
Le Mans FC - Red Star FC
Arbitre centre : AHMED TALEB
Arbitre assistant 1 : GAETAN KORBAS
Arbitre assistant 2 : ROMAIN GALIBERT
ESTAC - ASSE
Arbitre centre : MATHIEU VERNICE
Arbitre assistant 1 : FLORIAN GONCALVES DE ARAUJO
Arbitre assistant 2 : ELODIE COPPOLA