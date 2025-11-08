En quête de confirmation après un renouveau encourageant, l’ASSE se rend à Troyes avec l’ambition de frapper un grand coup. Pour ce choc face à l’ESTAC, c’est Mathieu Vernice qui sera au sifflet.

Les Verts sont en quête d'une nouvelle victoire ce samedi. Après un début de saison poussif, l'ASSE a radicalement changé de visage en quelques semaines. Portée par une dynamique retrouvée et un groupe plus solide, l’équipe forézienne pourrait bien jouer gros dans l’Aube. Ce déplacement face à l’ESTAC pourrait marquer un tournant important dans la course à la montée.

De l'expérience au sifflet d'ESTAC - ASSE

Mathieu Vernice a été désigné pour arbitrer la rencontre de la 14e journée de Ligue 2 entre l’ESTAC et l’AS Saint-Étienne, ce samedi à 20h00 au Stade de l’Aube.

Une première loin de Geoffroy-Guichard pour l'arbitre de 32 ans, qui a déjà croisé trois fois la route des Verts. Jusqu’ici, le bilan est équilibré. Un match nul face à Nîmes (1-1), une belle victoire contre Auxerre (3-1), et une défaite en Ligue 1 contre Rennes (0-2).

Cette fois, Vernice officiera dans une enceinte où son assistant, Florian Goncalves de Araujo, avait vécu un moment marquant : évacué sur civière à Troyes il y a trois ans. Ce duo arbitral, bien rodé, aura la tâche d’encadrer une opposition entre deux clubs en quête de relance.

Le bilan de Mathieu Vernice en Ligue 2 :

50 matchs arbitrés

201 cartons jaunes distribués

14 cartons rouges distribués

Les arbitres de la J14 de Ligue 2

AS Nancy-Lorraine - Laval MFC

Arbitre centre :FLORENT BATTA

Arbitre assistant 1 :YASSINE NACIRDINE

Arbitre assistant 2 :YANN THENARD

Clermont Foot 63 - Amiens SC

Arbitre centre : MICKAEL LELEU

Arbitre assistant 1 : BASTIEN COURBET

Arbitre assistant 2 : GILLES LANG KAERCHER

Grenoble Foot 38 - Rodez AF

Arbitre centre : MIKAEL LESAGE

Arbitre assistant 1 : GREGOIRE VALLETEAU

Arbitre assistant 2 : MOHAMED BENKEMOUCHE

Montpellier HSC - Annecy FC

Arbitre centre : BRENDAN ROFFET

Arbitre assistant 1 : FLORENT MARMION

Arbitre assistant 2 : JEAN PAUL NEVES GOUVEIA

SC Bastia - Stade de Reims

Arbitre centre : ANTOINE VALNET

Arbitre assistant 1 : QUENTIN GUIDOU

Arbitre assistant 2 : SEBASTIEN LEMAIRE

USL Dunkerque - Boulogne sur Mer

Arbitre centre : REMI LANDRY

Arbitre assistant 1 : FREDERIC HEBRARD

Arbitre assistant 2 : VIANNEY ROZAND

EA Guingamp - Pau FC

Arbitre centre : TIFENN LEPRODHOMME

Arbitre assistant 1 : MATTHIEU BONNETIN

Arbitre assistant 2 : CHRISTOPHER SPADAFORA

Le Mans FC - Red Star FC

Arbitre centre : AHMED TALEB

Arbitre assistant 1 : GAETAN KORBAS

Arbitre assistant 2 : ROMAIN GALIBERT

ESTAC - ASSE

Arbitre centre : MATHIEU VERNICE

Arbitre assistant 1 : FLORIAN GONCALVES DE ARAUJO

Arbitre assistant 2 : ELODIE COPPOLA