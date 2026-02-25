Il a changé d’air cet hiver. Et ce week-end, Pierre Ekwah a officiellement découvert ses nouvelles couleurs. L’ancien milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne est apparu pour la première fois sous le maillot de Watford. C'était lors de la rencontre face à Ipswich Town.

Dans un match remporté 2-0 par les visiteurs, Ekwah est entré en jeu à la 80e minute, remplaçant le capitaine Louza. Il s'agit d'une apparition brève, dans un contexte compliqué pour les Hornets. En effet, ils étaient déjà menés après les réalisations de Sindre Walle Egeli avant la pause. Ensuite, George Hirst a doublé la mise en fin de rencontre. A noter que Christian Walton avait auparavant sécurisé la victoire d’Ipswich en repoussant un penalty de Tom Ince.

Un nouveau départ pour Ekwah

Cette entrée en jeu marque un nouveau chapitre pour l’ancien Stéphanois. Arrivé à l’ASSE avec l’étiquette d’un milieu puissant et prometteur, Ekwah avait montré des qualités physiques évidentes dans l’entrejeu : impact, projection et volume de jeu. Cependant, son passage dans le Forez avait été marqué par son refus de rempiler en Vert. En effet, cela a fait suite à la descente du club en Ligue 2.

À défaut de trouver un terrain d'entente avec l'ASSE, le joueur a donc été prêté cet hiver à Watford. Ce club évolue en Championship (D2 anglaise).

Entré dans les dix dernières minutes, Ekwah n’a pas eu le temps d’influencer le scénario d’une rencontre déjà bien maîtrisée par Ipswich. Mais cette première apparition reste symbolique. En effet, voilà des mois qu'on avait plus vu le joueur fouler une pelouse. De plus, dans une équipe de Watford en reconstruction, la concurrence au milieu est réelle. Son rôle sera probablement amené à évoluer dans les prochaines semaines. Cela se produira à mesure qu’il s’adaptera au rythme et aux exigences locales.

Un profil toujours intéressant

À seulement 23 ans, Ekwah conserve une marge de progression importante. Son profil de milieu récupérateur capable de casser les lignes balle au pied peut représenter un atout. C'est le cas dans un championnat où l’intensité physique est permanente. Son évolution sera suivie avec intérêt. Cela permettra notamment de mesurer la capacité du joueur à franchir un palier supplémentaire loin de Geoffroy-Guichard. Il faudra aussi voir s'il parvient à convertir le prêt en transfert définitif.