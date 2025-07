Alors que la pré-saison bat son plein, les clubs de Ligue 2 ont poursuivi leur préparation avec une série de matchs amicaux disputés ce week-end. De l’ASSE à Guingamp, en passant par Laval, Pau ou encore Amiens, voici un tour d’horizon des résultats marquants des rencontres du vendredi 11 et du samedi 12 juillet.

Rodez AF - Aubagne (N1) : 4-2

Rodez s'est imposé 4-2 face à Aubagne, vendredi 11 juillet à Millau. Les Ruthénois ont marqué par Baaloudj, Joly, Pelon et Corredor, dominant une équipe provençale pourtant accrocheuse. Ce succès encourageant intervient à quatre semaines de la reprise en Ligue 2, avant un test plus relevé contre Montpellier le 18 juillet.

EA Guingamp - US Avranches (N1) : 2-0

Guingamp l'a emporté 2-0 contre Avranches (N2), ce vendredi 11 juillet à l’Akademi. Rayan Ghrieb a ouvert le score dès la 5e minute sur penalty, avant que Jacques Siwe ne double la mise en fin de rencontre. Une victoire maîtrisée pour les hommes de Stéphane Dumont, à une semaine de leur deuxième test face au FC Nantes.

Le Red Star se fait surprendre par Versailles

Red Star FC - FC Versailles (N1) : 1-2

Le Red Star a concédé une défaite face au FC Versailles (1-2), ce vendredi 11 juillet à Dinard. Cueillis à froid par deux buts express de Zemoura (7e) et Moussadek (9e), les Audoniens ont réagi grâce à Botella, mais sans parvenir à égaliser. Une entame frustrante pour les hommes de Grégory Poirier, qui tenteront de corriger le tir lors de leur prochaine sortie amicale.

AC Ajaccio - AS Furiani-Agliani (N2)

Les joueurs de l'AC Ajaccio se sont imposés sur le score de 3-1. Ce sont pourtant les pensionnaires de N2 qui ont ouvert le score dès la 4ème minute de jeu. Mais, les pensionnaires de Ligue 2, ont ensuite su se ressaisir. Valery (csc) a remis les corses dans la partie à la 42 ème minute de jeu. Puis, Ben TOuré a ensuite délivré deux passes décisives à Anziani (50') et Kanté (73').

Amiens SC - LOSC Lille (L1)

Opposés au LOSC, Amiens savait qu'il s'agirait d'un véritable test ! Les Lillois se sont tranquillement imposés 5-0. Diakité (14'), Haraldson (16', 26') et Bentaleb (25', 55') ont inscit les buts de la rencontre. Amiens va devoir désormais se tourner vers son premier match amical, afin de prendre de la confiance avant le retour de la Ligue 2, le 11 août prochain.

Grenoble s'incline sur le fil

SC Bastia - FC Borgo (N2)

Opposés à une équipe de niveau N2, Bastia s'est imposé avec quelques difficultés. C'est sur le plus petit des scores (1-0) que le match s'est conclu. Il aura même attendre la toute fin du match pour voir Flo Bohnert inscrire le seul but du match.

Clermont Foot - FC Villefranche Beaujolais (N1)

Les pensionnaires de Ligue 2 se sont imposés sur le score de 2-1. Une victoire qui s'est dessiné au fur et à mesure de la partie. Amine Said a ouvert le score sur corner à la 30 ème minute de jeu. Marks Inchaud a fait le break à la 73 ème minute. Puis, Vilefranche a inscrit son seul but de la partie à la 86 ème minute de la partie.

GF38 - Servette FC (SUI)

Grenoble n'aura pas réussi à faire le plein de confiance. En toute fin de match, les grenoblois se sont inclinés 1-0.

Pau et Toulouse dos à dos

Stade Lavallois - FC Nantes

Opposés à un pensionnaire de Ligue 1, Laval ne partait pas favoris. Cela s'est confirmé pendant la rencontre. Les Nantais l'ont emporté sur le score de 2-0. Mais, tout n'aura pas été simple pour les nantais. Ce derniers ont marqué leur premier but à la 85 ème minute de jeu. Servi par Yassine, Mostafa Mohamed a ouvert le score. L'attaquant a ensuite inscrit son second but à la 90 ème minute de jeu en transformant un pénalty.

Montpellier HSC - Istres FC (N2)

Relégués en Ligue 2 cette saison, Montpellier reconstruit petit à petit son effectif. Contre Istres, l'équipe de Zoumana Camara a assuré l'essentiel (1-0). C'est El Hannach qui a inscrit l'unique but du match.

Le Mans FC - UNFP

Promu en Ligue 2, Le Mans poursuit sa préparation. L'équipe s'est imposée 2-1. C'est l'équipe de l'UNFP qui a ouvert le score avant la mi-temps. Un but marqué par Goelzer de la tête sur coup franc. À la 74 ème minute, Gueye a égalisé Ce dernier a doublé la mise en toute fin de match (90').

Pau FC - Toulouse FC

Le club d'Anthony Briançon défiait le Toulouse FC. Les deux équipes se sont quittés sur un score de parité (0-0). Aucune des deux équipes n'aura réussi à prendre l'avantage. Pau va désormais prendre la route de Hagetmau où se déroulera un stage de préparation. Deux matchs seront au programme contre la Real Sociedad et Angoulême.

Dunkerque s'écroule face à Boulogne

AS Saint-Etienne - ESTAC Troyes

Les stéphanois se sont imposés sur le plus petit des scores face à Troyes. Il aura fallu attendre la 64 ème minute de jeu pour voir les Verts prendre l'avantage. Après un pressing initié par les Verts, Lamine Fomba récupère le ballon dans la surface de réparation troyenne. Le milieu de terrain de l'ASSE trouve ensuite Ben Old. Ce dernier ajuste parfaitement le gardien adverse.

FC Annecy - Vevey-Sports (SUI)

Les savoyards se sont également nettement imposés. Une victoire large sur le score de 4-1. A la 27 ème minute de jeu, c'est Tiendrebeogo qui a ouvert le score sur pénalty. Les Suisses ont ensuite égalisé peu avant la mi-temps. En seconde période, Fernandez (55'), un but CSC du gardien (72') et une réalisation de Rambaud (87') ont donné un avantage définitif à Annecy.

USL Dunkerque - US Boulogne CO (N1)

Dunkerque ne s'est pas du tout rassuré. Le pensionnaire de Ligue 2 s'est lourdement incliné 5-1. Dès la huitième minute de la partie, Boulougne a trouvé le chemin des filets. Il aura ensuite fallu atteindre la seconde mi-temps pour voir l'écart se creuser, Boulet (58', 59'), El Farissi (75') et Keita (82') ont marqué les buts de Boulogne. La réduction du score à 3-1, n'a donc rien changé. L'équipe de Gonçalo Feio va devoir se relever rapidement.

Stade de Reims - Zulte-Waregem (BEL)

De retour en Ligue 2, cette saison, Reims aura pour objectif de remonter directement. Lors de ce match de préparation, les rémois se sont imposés 5-2. Dès la 5ème minute de jeu, Keito Nakamura a trouvé le chemin des filets. 30 minutes plus tard, les belges ont égalisé Huit minutes après la mi-temps, Hafiz Ibrahim a donné l'avantage aux français. avant que les belges ne régalisent de nouveau. C'est finalement dans la dernière demi-heure que la différence s'est faite, Yohan Demoncy sur penalty (67'), puis Adama Bojang (74'). Enfin, Martial Tia a inscrit le cinquième but (88')

