Le Clermont Foot a officialisé ce mercredi l’arrivée de Mathys Tourraine sous la forme d’un prêt de six mois en provenance du Paris FC. À la recherche d’un renfort défensif après le départ de Cheick Oumar Konaté, le club auvergnat mise sur un joueur expérimenté de Ligue 2, potentiellement qualifiable dès ce week-end face à l’AS Saint-Étienne.

Actuel onzième de Ligue 2, le Clermont Foot a lancé son mercato hivernal avec une arrivée ciblée. Mathys Tourraine, 25 ans depuis ce mercredi, rejoint l’Auvergne dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. Le latéral droit appartenant au Paris FC était déjà prêté à Rodez AF depuis le début de la saison. Il y a disputé dix rencontres de championnat, dont deux comme titulaire, avant de sortir progressivement de la rotation à partir de décembre. Son arrivée vise à combler le vide laissé par Cheick Oumar Konaté, récemment prêté à l’AE Kifisias, en première division grecque.

Mathys Tourraine : un profil déjà rodé à la Ligue 2

Formé à l’AS Monaco sans y décrocher de contrat, Mathys Tourraine a relancé sa carrière au Grenoble Foot 38 après deux saisons perturbées par la crise sanitaire. D’abord intégré à la réserve, il s’est imposé jusqu’à découvrir la Ligue 2, puis signer un premier contrat professionnel en 2023. Une saison pleine plus tard, le Paris FC le recrutait, où il a pris part activement à la montée en Ligue 1 avec vingt-cinq titularisations.

International marocain U23, Tourraine totalise désormais plus de quatre-vingts matches de Ligue 2. Son profil de latéral engagé, capable de se projeter, correspond aux besoins identifiés par le staff clermontois. Il partagera le couloir droit avec Ibrahim Coulibaly, plus jeune, auquel il apportera une concurrence directe mais aussi un relais d’expérience dans une seconde partie de saison décisive.

Une arrivée qui compte déjà dans la course au maintien

Dans son communiqué, le Clermont Foot a insisté sur l’apport immédiat attendu de sa recrue. "Je suis très heureux de rejoindre le Clermont Foot. Je veux jouer le plus possible, gagner des matchs et réussir une belle deuxième partie de saison", a déclaré Mathys Tourraine, qui a fêté son anniversaire le jour de son officialisation.

Cette arrivée prend aussi une dimension particulière à l’approche de la 19e journée. Clermont se déplacera à Geoffroy-Guichard pour affronter l’AS Saint-Étienne, un rendez-vous important dans un championnat très resserré. Tourraine pourrait figurer dans le groupe clermontois. Sa présence offrirait une solution supplémentaire à un poste clé, face à une équipe stéphanoise qui insiste souvent sur les côtés. Sans bouleverser l’équilibre général, ce renfort de choix pourrait peser rapidement dans la lutte pour sécuriser le maintien.